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رياضة

إجراء عاجل من الأهلي لحماية ناشئه الملقب بالفيراري

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:45 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
نجحت إدارة الأهلي في تحصين لاعب وسط فريق 2001 شادي رضوان وعمل عقد إحترافي له.

وكشفت مصادر خاصة أن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين وأمير توفيق مدير التعاقدات قد نجحا في تحصين اغلب اللاعبين المميزين بقطاعات الناشئين والحصول علي تقويعهم لعقود إحترافية .

وكان شادي رضوان الملقب بفيراري قد تلقي عرضًا للرحيل الي العين الإماراتي لكن الإدارة الحمراء رفضت ويسود إتجاه كبير لتصعيد اللاعب للإنضمام للفريق الأول.
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