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اقتصاد

شاهد .. ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:29 م
صدى البلد
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احمد قطب _ عدسة : ايهاب عيد
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس جلسة نهاية الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 719.397 مليار جنيه.

وقالت نجلاء فراج خبير أسواق المال بالبورصة المصرية إن حجم التداول على الأسهم بلغ 182.8 مليون ورقة مالية بقيمة 634.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.38% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.39%، والعرب على 6.23% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.18%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 103.8 مليون جنيه، 6.3 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 85.6 مليون جنيه، 46.3 مليون جنيه، على التوالى.

وأضافت فراج أن مؤشر "إيجى إكس 30" ارتفع بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 14302 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2054 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 17195 نقطة، واستقر مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى عند مستوى 5258 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1408 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليغلق عند عند مستوى 459 نقطة.

وارتفعت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 45 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.
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