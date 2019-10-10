فيرمينيو وماني يسجلان ويفرضان التعادل على لقاء السنغال والبرازيل

انتهت احداث مباراة منتخب البرازيل مع منافسه السنغال بالتعادل 1-1 والتي أقيمت في سنغافورة وديا استعدادا لخوض منافسات البطولات القارية.



جاء الهدف الأول عن طريق روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بينما تعادل السنغال عن طريق ساديو ماني من ضربة جزاء في الدقيقة 45.



وشارك نيمار دي سيلفا نجم البرازيل مجددا منذ مواجهة البرازيل واليابان عام 2014 والتي أحرز خلالها اللاعب 4 أهداف ولتكون المباراة رقم 100 دوليا لنيمار.