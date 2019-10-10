Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فيرمينيو وماني يسجلان ويفرضان التعادل على لقاء السنغال والبرازيل

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:30 م
البرازيل والسنغال
البرازيل والسنغال
Advertisements
عبدالله هشام
انتهت احداث مباراة منتخب البرازيل مع منافسه السنغال بالتعادل 1-1 والتي أقيمت في سنغافورة وديا استعدادا لخوض منافسات البطولات القارية.

جاء الهدف الأول عن طريق روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بينما تعادل السنغال عن طريق ساديو ماني من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

وشارك نيمار دي سيلفا نجم البرازيل مجددا منذ مواجهة البرازيل واليابان عام 2014 والتي أحرز خلالها اللاعب 4 أهداف ولتكون المباراة رقم 100 دوليا لنيمار.
Advertisements

ترشيحاتنا

ظاهرة نادرة تضرب جازان.. والسعودية تحذر

نجيب ساويرس يهاجم متابعًا: خليك مع أمراء الإرهاب فى قطر

علي جمعة يصحح اعتقادا خاطئا لدى بعض المصلين إذا انتقض وضوؤهم في الصلاة.. فيديو

تفاصيل حفل احتفاء الأهلي بدرع الدوري

رسميًا .. إتاحة نسبة من وظائف بوابة التربية والتعليم لذوي الإعاقة

أغربها النوم أمام التليفزيون.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب السرطان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن المظاهر.. شقيقتا كيم كارداشيان تنظفان شواطئ كاليفورنيا

أغربها النوم أمام التليفزيون.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب السرطان

شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس