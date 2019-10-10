سيد عبدالحفيظ يتحدث لـ صدى البلد عن البداية الصعبة.. وانطلاقة فايلر ويؤكد: منتظر الزمالك في برج العرب

مجموعة الاهلي في دوري أبطال افريقيا متوازنة

فايلر يهتم بالتفاصيل

لا يوجد تأجيل للقمة وأنتظر الزمالك في برج العرب



قرعة متوازنة ومعقولة، وقعنا مع النجم الساحلي والهلال السوداني، فرق لها مشوار وخبرات كبيرة في البطولات الأفريقية، وللنادي الأهلي تاريخ معهم خلال البطولات السابقة.



ومهما كانت القرعة او نتائجها، البطولة بالوقت الحالي بها 16 فريقا جميعهم على مستوى عالي وجميعهم ابطال دوريات في بلادهم، وكلي ثقة في لاعبي النادي الأهلي انهم قادرين على تحقيق نتائج طيبة في دور المجموعات.



- ما اصعب شئ يواجه الأهلي في دور مجموعات ابطال افريقيا؟



اعتقد ان اصعب ما في الأمر هي مواجهة النجم الساحلي في اول مباراة خارج الديار، ولكن علينا الانتظار حتى نرى ماذا سيحدث، لدينا 50 يوم للعمل على كل التفاصيل الصغيرة التي يحتاجها الجهاز الفني وجمع المعلومات عن الثلاث فرق خلال الفترة المقبلة.



والاستعدادت لدور المجموعات يكون مختلف عن الاستعداد للدور التمهيدي، في الوقت الحالي انت تعلم منافسينك بشكل جيد، ليس عليك فقط سوى الاجتهاد والتدرب بشكل جيد.



- ماذا عن انطلاقه فايلر مع النادي الأهلي وتشبيهه بمانويل جوزيه؟



السويسري رينيه فايلر مدير فني جيد جدًا عنده كثير من الأمور الفنية المتميزة، لديه شخصية قوية، بالاضافة الي ان فايلر يعمل على التركيز في تفاصيل التفاصيل داخل الملعب وخارجه، في كل الجوانب الفنية والنفسية مع اللاعبين.



نتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة، البداية معه كانت مذهله، ولكن على الجميع ان يعلم ان كجهاز فني وكلاعبين ان المرحلة المقبلة ستكون اصعب بكثير من الفترة الماضية.



- ماذا عن تأجيل مباراة القمة امام نادي الزمالك؟



لم يصلني اي خطاب رسمي يفيد بتأجيل مباراة القمة، الفريق يعمل ويتدرب ويستعد ولن يوجد مع يعيقه عن هدفه هذا الموسم، احنا مستعدين لأي شئ، وما اعلمه اني انتظر الزمالك يوم 19 اكتوبر لمواجهته في برج العرب.

يعيش النادي الأهلي بالوقت الحالي حالة من الارتياح والنشوة، وذلك بفضل الانطلاقة القوية له هذا الموسم، تزامنًا مع مديره الفني الجديد السويسري رينيه فايلر، والذي نجح في قيادة الأهلي لعبور الدوري التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، بالاضافة الي تصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، ومن قبل كل ذلك حصد لقب السوبر المصري.ويدخل النادي الأهلي الموسم الجديد، وهو ساع الي تحقيق لقب الدوري الـ41 في تاريخه، والعودة للتتويج بدوري ابطال افريقيا من جديد ، خاصة عقب خسارة نهائيين متاليين.وعلى هامش قرعة دور مجموعات دوري أبطال افريقيا، تواجد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وتحدث لـ "صدى البلد" عن كل الأمور الخاصة بالقلعة الحمراء في الوقت الحالي.