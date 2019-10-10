محافظ الشرقية يزف بشرى سارة لأهالي ههيا و الإبراهيمية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه جاري إنشاء وتطوير 8 مدارس بمركزي ههيا والابراهيمية والتي توفر 131 فصلا دراسيا بتكلفة إجمالية 49 مليون جنيه وذلك للتغلب على الكثافة الطلابية في الفصول وتوفير مناخ تعليمي مناسب لأبناء المحافظة.



كلف المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تحسين الخدمة التعليمية وإزالة أي معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل مشيرًا إلى ضرورة الإهتمام بإقامة مدارس جديدة لتحسين الخدمة التعليمية بالمناطق بالمناطق البعيدة والأكثر إحتياجًا بنطاق دائرة المحافظة.



ومن جانبه أكد المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية أنه جاري تنفيذ أعمال انشاء جديد واحلال كلي وجزئي وتوسع لعدد 6 مدارس بمركز ومدينة ههيا والتي توفر عدد 106 فصل دراسي وبتكلفة 40639364 جنيها ، مقسمة إلى إنشاء جديد لمدرسة ههيا الرسمية والتي توفر 14 فصل دراسي وبتكلفة إجمالية تبلغ 8033550 جنيها بالاضافة إلي تنفيذ أعمال احلال جزئي لعدد 3 مدارس وهم مدرسة الحرية للتعليم الأساسي بعدد فصول 12 فصل دراسي جديد وتكلفة 4277749 جنيها ومدرسة االزهراء الثانوية بنات بعدد فصول 12فصلا جديد و تكلفة 4599177 جنيها ومدرسة ههيا الصناعية بنات والتي توفر 25 فصل دراسي جديد وتكلفة 11165818 جنيها كما جاري تنفيذ أعمال توسع لعدد 2 مدرسة وهما مدرسة الجلاء الابتدائية بصبيح والتي توفر 23 فصلا جديدا وبتكلفة 5805541 جنيها ومدرسة الزرزمون بعدد 20 فصلا جديدا وتكلفة 6757529 جنيها .



وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية انه جاري تنفيذ مشروعات بمركز ومدينة الإبراهيمية بتكلفة اجمالية تبلغ 8280056 جنيه وتشمل أعمال انشاء جديد لمدرسة أبوعدلان للتعليم الأساسي والتي توفر عدد 11 فصلا جديدا وبتكلفة 5753296 جنيها و تنفيذ أعمال توسع لمدرسة الإبراهيمية الرسمية لغات بعدد 14 فصلا جديدا و تكلفة 2526760 جنيها.