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بعيدا عن المظاهر.. شقيقتا كيم كارداشيان تنظفان شواطئ كاليفورنيا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:36 م
كيندال جينير و كلوي
كيندال جينير و كلوي كارداشيان تنظفان شواطئ كاليفورنيا
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رشا عوني
اعتاد أفراد عائلة كيم كارداشيان الشهيرة أن يوثقوا كل لحظات حياتهم سواء كانت جيدة أم سيئة، وتمتلئ حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف الصور والفيديوهات التي ينشروها يوميًا لمشاركة متابعيهم كل ما يقومون به.

وفي لقطة جديدة ومختلفة ، تخلت كيندال جينر وكلوي كارداشيان عن أنماط الحياة البراقة المعتادة، وتعاونا للمساعدة في تنظيف الشواطئ في ماليبو، كاليفورنيا اليوم الخميس.

نشر موقع صحيفة daily mail البريطانية لقطات لعارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر وكلوي كارداشيان أثناء مشاركتهما في عمل خيري في تنظيف شواطئ ماليبو في كاليفورنيا، وارتدت كل منهما ملابس رياضية بسيطة وأحذية رياضية وتخلين عن المظاهر الجذابة التي اعتادوا على الظهور بها.

ورافق كيندال وكلوي فريق تصوير يوثق تلك اللحظات المختلفة التي تقومان بها، لمشاركة متابعيهما بها على مواقع التواصل الاجتماعي كما اعتادتا.
بعيدا عن المظاهر.. شقيقتا كيم كارداشيان تنظفان شواطئ كاليفورنيا
بعيدا عن المظاهر.. شقيقتا كيم كارداشيان تنظفان شواطئ كاليفورنيا
بعيدا عن المظاهر.. شقيقتا كيم كارداشيان تنظفان شواطئ كاليفورنيا
بعيدا عن المظاهر.. شقيقتا كيم كارداشيان تنظفان شواطئ كاليفورنيا
بعيدا عن المظاهر.. شقيقتا كيم كارداشيان تنظفان شواطئ كاليفورنيا
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بعيدا عن المظاهر.. شقيقتا كيم كارداشيان تنظفان شواطئ كاليفورنيا

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