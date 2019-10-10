الحرف اليدوية: الانتهاء من تمويل باقي ورش الفخار بقرية جارجوس

أعلنت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن مؤسسة بنك مصر للتنمية أنهت كافة الاجراءات لتمويل باقي الورش والحرفيين بقرية جارجوس للخزف والفخار بمحافظة قنا.



وأشار مسعد عمران رئيس مجلس إدارة الغرفة، الى أن وفدا من الغرفة ومسئولي مؤسسة بنك مصر للتنمية أنهوا خلال زيارة القريه امس كافة التفاصيل الخاصة بآليات التمويل.



وأكد عمران، أن الدعم الكبير من قبل مؤسسة بنك مصر للتنمية وإيمانهم بأهمية الحرف اليدوية، بالاضافة إلى مساعي الغرفة في دعم القطاع والحرفيين أنهت الإجراءات بصورة سريعة.



وأضاف: نسعى خلال الفترة المقبلة لوضع خريطة متكاملة لتوفير الدعم المالي والفني لكافة قطاعات الحرف اليدوية لتعزيز مناحي الاقتصاد ودعمه وفق الخطط التي تضعها الدولة.



جدير بالذكر أن الوفد يشارك فيه مسعد عمران رئيس مجلس إدارة الغرفة، وممدوح الشربينى المدير التنفيذي للغرفة والمهندسة رحاب منصور عضو مجلس الادارة ومسئولي بنك مصر للتنمية.