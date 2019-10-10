مزايا بالجملة للطلاب في محو الأمية بجامعة الزقازيق.. تعرف عليها

أعلن الدكتور "عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق عن منح الطلاب الذين ينجحون في محو أمية العدد المحدد لهم تخفيضات في المدن والكتب الجامعية ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى إعطاء الطالب 25 درجة من الدرجات العملية مقابل محو أمية "4" دارس ناجح وتعطي هذه الدرجات بناء علي شهادة معتمدة من هيئة تعليم الكبار بنجاح هذا العدد.



وأضاف رئيس الجامعة انه سيتم منح الطلاب المشاركين شهادات تقدير،و إضافة درجات أعمال السنة في التدريب الميداني بالنسبة لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة.



جاء ذلك خلال توقيع برتوكول للتعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار لمحو الأمية بمحافظة الشرقية وكلية علوم الإعاقة والتأهيل وذلك لبدء تنفيذ تجربة رائدة بمحافظة الشرقية لمحو أمية المواطنين داخل المراكز الإدارية والقرى التابعة لها ، إيمانًا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع من خلال المشاركة فى القضايا القومية.



ومن جانبه فقد أكد الدكتور"عادل عبد الله" عميد كلية علوم الإعاقة والتأهيل أنه بموجب توقيع البروتوكول تتولي كلية علوم الإعاقة والتأهيل من خلال كوادرها البشرية "أعضاء هيئة التدريس والطلاب" ستتولى تنفيذ المشروع لمحو أمية عمال الكلية، والقرى والأحياء،ومراكز المحافظة ، علي أن تتولي الهيئة العامة لتعليم الكبار توفير مستلزمات العملية التعليمية، وتوفير قاعدة بيانات عن عدد الأميين بالمحافظة، تسهيلًا على الطلاب المشاركين بمحو أمية أكبر عدد من الأشخاص،وإعتماد ومراجعة قوائم الدارسين، وإجراء الاختبارات النهائية لتخريجهم وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها الهيئة، ومنح شهادات اجتياز الاختبارات النهائية لهم، وكذا المتابعة الفنية والإدارية للفصول، وإعداد التقارير عن النتائج المحققة فى كل دورة امتحانية.