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رياضة

رقم قياسي جديد لـ نيمار مع منتخب البرازيل

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:37 م
نيمار
نيمار
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عبدالله هشام
حقق نيمار دا سيلفا رقم قياسي جديد مع منتخب بلاده البرازيل بعد المشاركة في المباراة الودية أمام منتخب السنغال التي أقيمت في سنغافورة وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ووصل نيمار للمباراة رقم 100 مع منتخب البرازيل ليحتل المركز السابع في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية وأحرز 61 هدفا

وجاءت القائمة كالتالي :
وتضم قائمة أكثر 10 لاعبين خوضًا للمباريات مع منتخب البرازيل كلا من:

1- كافو : 142 مباراة

2- روبرتو كارلوس : 125 مباراة

3- دانى ألفيس : 117 : مباراة

4- لوسيو : 105 مباراة

5- رونالدينيو : 102 مباراة

6- كلاوديو تافاريل : 101 مباراة

7- نيمار جونيور : 100 مباراة

8- روبينيو : 100 مباراة

9- دلجالما سانتوس : 98 مباراة

10- رونالدو نازاريو : 98 مباراة
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