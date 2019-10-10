كارثة .. النوم 9 ساعات يصيبك بهذا المرض

على عكس الشائع، كشفت دراسة علمية حديثة أجريت في جامعة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الأشخاص الذين ينامون لمدة تسع ساعات أو أكثر في الليلة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الخرف و اضطرابات الذاكرة.



وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، فقد أكتشف الباحثون القائمون على الدراسة أن الأشخاص الذين ناموا لمدة 9 ساعات أو أكثر في الليلة الواحدة، أظهروا انخفاضًا كبيرًا في مهارات الذاكرة واللغة ، وهي علامات مبكرة للخرف.



كذلك اكتشف الباحثون في دراستهم أن أولئك الذين حصلوا على نوم أقل من ست ساعات معرضين للخطر أيضًا ، لذا أكد الباحثون أن الوقت الصحيح والمثالي للنوم من 7 إلى 8 ساعات فقط ، لا أكثر ولا أقل.