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رياضة

ملخص وأهداف مباراة البرازيل والسنغال .. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:44 م
السنغال والبرازيل
السنغال والبرازيل
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عبدالله هشام
انتهت أحداث مباراة منتخب البرازيل مع منافسه السنغال بالتعادل 1-1 والتي أقيمت في سنغافورة وديا استعدادا لخوض منافسات البطولات القارية.

جاء الهدف الأول عن طريق روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بينما تعادل السنغال عن طريق ساديو ماني من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

وشارك نيمار دي سيلفا نجم البرازيل مجددا منذ مواجهة البرازيل واليابان عام 2014 والتي أحرز خلالها اللاعب 4 أهداف ولتكون المباراة رقم 100 دوليا لنيمار.

ووصل نيمار للمباراة رقم 100 مع منتخب البرازيل ليحتل المركز السابع في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية وأحرز 61 هدفا.

جدير بالذكر أن منتخب البرازيل توج بالنسخة الأخيرة من مسابقة "كوبا أمريكا 2019" ، بينما حصل منتخب السنغال على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة كأس الامم الافريقية التي استضافتها مصر .
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