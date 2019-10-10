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أخبار العالم

مقتل 3 أتراك بقذيفة من الأراضي السورية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:43 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
ذكر مستشفى ومصادر أمنية أن ثلاثة أشخاص بينهم طفل قتلوا في سقوط قذيفة مورتر من سوريا على بلدة أقجة قلعة الحدودية التركية اليوم الخميس.

وكانت تركيا قد بدأت أمس عملية عسكرية على شمال سوريا أطلقت عليها اسم نبع السلام، وقالت وزارة الدفاع التركية إن الجيش قصف 1814 هدفا في سوريا خلال اليوم الأول للعملية.

وقالت وسائل إعلام موالية للأكراد إن قوات سوريا الديمقراطية صدت هجوما للجيش التركي عند تل أبيب ومنعته من التقدم
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