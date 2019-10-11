بتكلفة 119 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يفتتح مشروعات خدمية في طوخ .. 66 فصل بتكلفة 20 مليون جنيه بمدرسة للتعليم الأساسي .. ومحطتي الناصرية و شبرا هارس للصرف صحي الأبرز

محافظ القليوبية:

- افتتاح محطة رفع الناصرية بتكلفة 25 مليون جنيه

- محطة رفع جديدة بكفر الحدادين بتكلفة 13 مليون جنيه

- افتتاح المدرسة الابتدائية بعزبة الكلاينة بتكلفة 6 ملايين جنيه







قام الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية بمدينة طوخ حيث استهل المحافظ الجولة بتفقد محطة رفع الناصرية بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، ويتكون المشروع من شبكات انحدار بطول ٥،٥ كيلومتر،خط طرد بطول ٧ كيلومتر .



كما تفقد المحافظ محطة رفع كفر الحدادين بتكلفة 13 مليون جنيه ويتكون المشروع من شبكات انحدار بطول 4 كيلو، وخط طرد بطول ٦٠٠متر وقد تم الانتهاء من المشروع بنسبة ٩٥٪ وخلال التفقد أصدر المحافظ توجيهاته بسرعة توصيل التيار الكهربائي للمحطة للبدء فى التشغيل.



وفي إطار تخفيض الكثافات الطلابية للمدارس قام محافظ القليوبية بافتتاح مدرسة طوخ للتعليم الأساسي والتي تتكون من 66 فصل بتكلفة 20 مليون جنيه إنشاء جديد، كما افتتح المدرسة الإبتدائية بعزبة الكلاينة بتكلفة 6 مليون جنيه وتتكون المدرسة من 8 فصول إنشاء جديد مما يضاف إلى إنجازات قطاع التعليم بالمحافظة.



وأكد المحافظ أن افتتاح تلك المدارس جاء ضمن خطة التوسعات التي يجرى تنفيذها بمدارس المحافظة بهدف تقليل الكثافة العددية داخل الفصول الدراسية، والسماح بزيادة قبول المتقدمين، مشيرا الى أن المحافظة تسعى جاهدة لتقليل الكثافة العددية بالفصول الدراسية بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة بالكامل.



وأوضح المحافظ أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بجودة التعليم وتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب باعتبار التعليم قاطرة التنمية المستدامة والبناء والسبب الرئيسي لتقدم وبناء المجتمع.



وفى ختام جولته حرص المحافظ على تفقد محطة رفع شبرا هارس والتي يبلغ تكلفتها 55 مليون جنيه ويتكون المشروع من شبكات انحدار بطول 12 كيلو وخط طرد بطول 2 ونصف كيلو لخدمة اهالى طوخ.