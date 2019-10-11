Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

بتكلفة 119 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يفتتح مشروعات خدمية في طوخ .. 66 فصل بتكلفة 20 مليون جنيه بمدرسة للتعليم الأساسي .. ومحطتي الناصرية و شبرا هارس للصرف صحي الأبرز

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:02 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
محافظ القليوبية:
- افتتاح محطة رفع الناصرية بتكلفة 25 مليون جنيه
- محطة رفع جديدة بكفر الحدادين بتكلفة 13 مليون جنيه
- افتتاح المدرسة الابتدائية بعزبة الكلاينة بتكلفة 6 ملايين جنيه



قام الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية بمدينة طوخ حيث استهل المحافظ الجولة بتفقد محطة رفع الناصرية بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، ويتكون المشروع من شبكات انحدار بطول ٥،٥ كيلومتر،خط طرد بطول ٧ كيلومتر .

كما تفقد المحافظ محطة رفع كفر الحدادين بتكلفة 13 مليون جنيه ويتكون المشروع من شبكات انحدار بطول 4 كيلو، وخط طرد بطول ٦٠٠متر وقد تم الانتهاء من المشروع بنسبة ٩٥٪ وخلال التفقد أصدر المحافظ توجيهاته بسرعة توصيل التيار الكهربائي للمحطة للبدء فى التشغيل.

وفي إطار تخفيض الكثافات الطلابية للمدارس قام محافظ القليوبية بافتتاح مدرسة طوخ للتعليم الأساسي والتي تتكون من 66 فصل بتكلفة 20 مليون جنيه إنشاء جديد، كما افتتح المدرسة الإبتدائية بعزبة الكلاينة بتكلفة 6 مليون جنيه وتتكون المدرسة من 8 فصول إنشاء جديد مما يضاف إلى إنجازات قطاع التعليم بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن افتتاح تلك المدارس جاء ضمن خطة التوسعات التي يجرى تنفيذها بمدارس المحافظة بهدف تقليل الكثافة العددية داخل الفصول الدراسية، والسماح بزيادة قبول المتقدمين، مشيرا الى أن المحافظة تسعى جاهدة لتقليل الكثافة العددية بالفصول الدراسية بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة بالكامل.

وأوضح المحافظ أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بجودة التعليم وتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب باعتبار التعليم قاطرة التنمية المستدامة والبناء والسبب الرئيسي لتقدم وبناء المجتمع.

وفى ختام جولته حرص المحافظ على تفقد محطة رفع شبرا هارس والتي يبلغ تكلفتها 55 مليون جنيه ويتكون المشروع من شبكات انحدار بطول 12 كيلو وخط طرد بطول 2 ونصف كيلو لخدمة اهالى طوخ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يفتتح عددا من المدارس الجديدة في طوخ

بتكلفة 101 مليون جنيه.. افتتاح 3 مشروعات صرف صحي بقرى مركز البلينا.. تعرف عليها

بتكلفة 119 مليون جنيه.. افتتاح مشروعات خدمية في طوخ.. صور

افتتاح مجمع مدارس للتعليم الأساسى ومدرسة ابتدائية بطوخ

ترشيحاتنا

أول ظهور رسمي للعضو الجديد بالجهاز الفني للزمالك

اخبار الرياضة اليوم.. خبير لوائح يصدم مرتضى بخصوص كهربا.. والزمالك يفاوض صالح جمعة

ميزانية الفيلم تخطت الـ 55 مليون جنيه.. أحمد عز يكشف كواليس الممر.. شاهد

شاهد.. الحزن يسيطر على هنا الزاهد في عزاء طلعت زكريا

أحمد السقا ورياض الخولى يقدمان واجب العزاء فى طلعت زكريا .. فيديو

مقتل 4 سوريين وإصابة 4 آخرين فى القصف التركي على تل أبيض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون كاروهات.. رضوى الشربيني تتألق بإطلالة كلاسيك

مصرع رضيعة على يد والدها بشكل مأساوي .. شاهد ما حدث

100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا