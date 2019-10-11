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أول منطقة صناعية خاصة بالأسرة الـ 18 والمقبرة رقم 65 .. اكتشافات جديدة تذهل العالم في وادي القرود بالأقصر.. تضم 30 ورشة للذهب والفخار والخشب والطحن .. وحواس: ما زال يخفي الأسرار

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:02 ص
صدى البلد
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شمس يونس
اكتشاف أول منطقة صناعية والمقبرة رقم ٦٥
المقبرة تضم بصل وثوم ودوم وكتان وبقايا عظام حيوانية وحامل خشبي
حفرة ضخمة وفرن لحرق الفخار وتانك للمياه وخاتم خاص بالملك داخل المنطقة

أعلن الدكتور زاهى حواس، عالم المصريات الشهير، أنه تم العثور على كشفين، الأول حول أول منطقة صناعية خاصة بالأسرة الـ ١٨ إلى جانب الكشف عن ٣٠ ورشة صناعية، منها ورش لاكتشاف وتنظيف الذهب، ولتلوين الفخار، وإبر حياكة الأثاث الجنائزى، والخشب والطحن.

وقال الدكتور زاهى حواس إن الكشف الثانى هو عن مقبرة جديدة تم إطلاق المقبرة رقم ٦٥ عليها ووجد بها بقايا بصل وثوم ودوم وكتان وبقايا عظام حيوانية وحامل خشبي كان يستعمل لسحب الأثاث الجنائزى لداخل المقبرة واوراستاكا عليها رسم قرد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقد بمنطقة الوادي الغربي (وادى القرود) بمحافظة الأقصر، والتى تم العثور على الكشفين بها.

وأضاف: أنه تم الكشف داخل المنطقة الصناعية على حفرة ضخمة للتخزين وفرن لحرق الفخار وتانك للمياه وخاتم خاص بالملك امنحتب الثالث، وأجنحة إله حورس من الأسرة الـ ١٨، وخاتم فضة يخص ملكة من الملكات.

وأوضح: أنه تم البدء فى تلك الحفائر عام ٢٠١٠ و٢٠١١ وتوقفت بعدها ثم تم العمل بها خلال عام ٢٠١٧، مشيرا إلى أنه فى عام ١٧٩٩ كانت أول بعثة خاصة بنابليون بونابرت تعمل فى هذا الوادى وسجلوا جزءا بسيطا من الورش المكتشفة حديثا.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذا الكشف نتائج حفائر لعدة سنوات، خاصة أن تلك المنطقة لم تتم بها أى أعمال حفائر منظمة، مشيرا إلى أن وادى الملوك به ٦٤ مقبرة منها ٢٦ مقبرة ملكية، بها مقبرتان لملكتين.

وأضاف: أن هناك العديد من المقابر الملكية لم يتم الكشف عنها بعد، ومازال وادى القرود يخفى العديد من الأسرار.
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