ثمنه 33 ألف جنيه.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام بسيلفي هاتفها الجديد

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



وتألقت نانسي عجرم بإطلالة كاجوال حيث ظهرت ترتدي بنطلون جينز مع توب أبيض وجاكيت أسود قصير، وحذاء أسود رياضي.



وظهرت نانسي عجرم وهي تلتقط صورة سيلفي من مصر بهاتفها الجديد أيفون 11 برو ماكس الجديد، وكتبت على الصورة: "مصر".



وجاء هاتف أيفون 11 برو ماكس أحدث إصدارات شركة أبل العالمية، ووصل سعره من 24 ألف جنيه وحتى 33 ألف جنيه حسب سعة الذاكرة.