المطور البراجماتي والأزمة الاستراتيجية

نحن نعيش في عصر الأزمات الكبرى. هذه التهديدات تجد أصولها في استخدام التقنيات الخطرة والأنظمة المعقدة، أو في ديناميات العلاقات بين الدول، في المناخ المتغير ، أو ببساطة في السلوك البشري.





الأزمات تضع المؤسسات والقادة على المحك. عندما تظهر أزمة ، يتطلع الناخبون إلى قادتهم لحمايتهم من العواقب. من المتوقع أن ينظم القادة استجابة سريعة وفعالة ومشروعة في ظل ظروف من عدم اليقين العميق . كثير من القادة لا يملكون الوسائل المعرفية أو التنظيمية لترويض حالة عدم اليقين العميقة التي تأتي مع الأزمة. ليس لديهم نهج فعال للتعرف على المخاطر الجديدة واستيعاب ديناميات هذه الأحداث الجارية.





نتيجة لذلك ، يجدون صعوبة في فهم الأزمة وبدون صورة واضحة للوضع ، من الصعب بدوره اتخاذ قرارات حاسمة وتنسيق شبكة استجابة معقدة ؛ من الصعب أيضًا التواصل بفعالية مع المواطنين القلقين وأصحاب المصلحة المعنيين. يكمن إغراء إدارة الأزمة من خلال شكل ما من أشكال النهج العقلاني في لب هذه المشكلة. يميل مديرو الأزمات عديمو الخبرة إلى التعامل مع عدم اليقين من خلال الدعوة إلى مزيد من المعلومات. يتم تعليمهم التفكير في القرارات الرئيسية من خلال استكشاف النتائج قصيرة وطويلة الأجل ، ويفضل أن يكون ذلك من خلال إنشاء وتقييم سيناريوهات متعددة. في جهودهم لتنسيق الشبكات واسعة النطاق ، يعودون إلى الخطط والهياكل البيروقراطية غير المناسبة لمثل هذه الأحداث الديناميكية. في صياغة الرسائل لجمهور قلق ، غالبًا ما يسعون لإدارة الخوف مع الحقائق فقط لتعلم أن الجمهور لا يستجيب بطريقة مرغوبة لعرض هذه الحقائق.







ستحدث الأزمات دائمًا وستسبب مفاجأة. علما أنه لا يمكن للمرء تحديد جميع سلاسل الفشل المحتملة ، وبناء الحواجز لمنع حدوث كل سيناريو للأزمة . ان التقنيات المعقدة ، وأوجه القصور البشرية ، والبيئات التي لا يمكن التنبؤ بها تجعل من المستحيل السيطرة الكاملة على جميع المخاطر. فيجب قبول أن الناس يرتكبون أخطاء ، والمنظمات لديها نقاط عمياء. نتحدث عن الأزمة عندما ترى مجموعة من الاشخاص أو منظمة أو مجتمعًا أو مجتمعًا يمثل تهديدًا للقيم المشتركة أو الأنظمة التي تدعمها والتي تتطلب استجابة عاجلة في ظل ظروف من عدم اليقين العميق . نحدد إدارة الأزمات على أنها مجموعة من الأنشطة التحضيرية وأنشطة الاستجابة التي تهدف إلى احتواء التهديد وعواقبه. كل استجابة للأزمات تقريبًا لها بعد تشغيلي واستراتيجي. في البعد التشغيلي ، نجد أول المستجيبين ومشغلي غرفة التحكم وخبراء النظام، إنهم مهنيون مدربون على التعامل مع مواطن الخلل والحوادث وحالات الطوارئ. على البعد الاستراتيجي ، نجد كبار المديرين أو القادة السياسيين الذين يتحملون المسؤولية النهائية عن نتائج الأزمة، وهم لا يتمتعون بخبرة تشغيلية كافيه ، وقد لا يكونون مدربين تدريبًا جيدًا ، وغالبًا ما يكونون بعيدين عن القلب التشغيلي للأزمة.



نحن نضع تصورًا لإدارة الأزمة الاستراتيجية من حيث تنظيم وتيسير الاستجابة المشتركة لتهديد عاجل. لتعزيز فهمنا المفاهيمي ، نقوم بتحديد إدارة الأزمات الاستراتيجية في مجموعة من المهام . لافتراض الأساسي هو أن التنفيذ الفعال للمهام التالية سيساعد شبكة الاستجابة على إنتاج أفضل الإجراءات الممكنة للحد من تأثير الأزمات:





1- صنع العقل : تنظيم العملية التي من خلالها يتوصل مدراء الأزمة الإستراتيجيون إلى فهم مشترك للتهديد المتطور وعواقبه. وهذا يتطلب جمع وتحليل ونشر المعلومات حول التهديد المتكشف وعواقبه.





2- اتخاذ القرارات الحرجة : اتخاذ القرارات الاستراتيجية (مع تجنب القرارات التشغيلية) التي تكون فعالة وشرعية ، على المدى القصير والطويل. 3- التنسيق : تسهيل تنفيذ الإجراءات المخططة والقرارات الإستراتيجية من خلال تحفيز الجهات الفاعلة في شبكات الاستجابة على العمل معًا وأداء مهامها (بطريقة فعالة وشرعية.





4- صنع المعنى : اشرح لجميع المشاركين ما يجري ، وما الذي يتم فعله لعلاج الوضع والحد من العواقب ، وتقديم المشورة العملية للمضي قدمًا. ليس من السهل القيام بهذه المهام . من الصعب التعامل مع عدم اليقين ، واتخاذ القرارات بدون معلومات ، لاكتشاف أن خطط شبكات الاستجابة لا تكفي في مواجهة التهديدات غير المتخيلة ، ثم التواصل بطريقة أو بأخرى بطريقة هادفة مع جمهور قلق. عدم اليقين الذي يأتي مع الأزمة يجعل من المستحيل على ما يبدو حل هذه المعضلات بطريقة منظمة وعقلانية.





من المفيد هنا التمييز بين "المجهولين غير المعروفين" و "المجهولين المعروفين" أو حالات الطوارئ الروتينية الأكثر حدوثا . تحدث حالات الطوارئ ببعض النظم والتى قد توفر أساسًا كميًا للإدارة السليمة للمخاطر والتخطيط العقلاني. ومن الأمثلة على ذلك الفيضانات وحرائق الغابات والأعاصير. من الصعب جدًا الاستعداد للأزمات والكوارث التي لا تحدث كثيرًا وتتكشف بطرق غير متوقعة.





1 - لا أحد يعلم متى ستتحقق مثل هذه الأزمة ، وما هي عواقبها ، ومن سيشارك فيها ، وما هي الإجراءات اللازمة لوقفها. 2 - يخلق حالة ما شار إليها باسم "اتخاذ القرار تحت الجهل". من المستحيل ببساطة وضع خطة محددة لهذه الفئه. عندما تواجه مهمة عاجلة وبدون مجموعة واضحة من التعليمات ، قد نتوقع من مديري الأزمات الإستراتيجية أن يتراجعوا عن الممارسات المعتاده . بيد أن الاستراتيجيات الروتينية تميل إلى أن تكون غير فعالة أو أسوأ من ذلك بنتائج عكسية في هذه الحالات. نادرًا ما تنجح الممارسات المؤسسية للاجتماعات وجمع المعلومات والتحليلات وطرق الاتصال النصية في أوقات الأزمات. تستند هذه الممارسات إلى نموذج أساسي للتخطيط الرشيد والتفاوض السياسي. في مواجهة عدم اليقين العميق ، هناك حاجة إلى نهج مختلف للغاية.



يشير مصطلح البراجماتية إلى طريقة عملية و منطقية للتصرف ، تتميز بالمرونة والتنازل لإنجاز الأمور. اهتمامنا الرئيسي بالبراجماتية هو أنها يقدم نموذجًا قويًا ومميزًا للعقلانية العملية. هذا النموذج عملي ، لكن ليس بالمعنى الجذري . تقدم البراجماتية الكلاسيكية مجموعة من الأفكار متماسكة إلى حد ما فيما يتعلق بالطريقة التي يفهم بها الناس ويتصرفون وفقًا لعالم ديناميكي مليء بالشكوك. يعتبر كل المعرفة غير قابلة للخطأ ويخضع لمراجعة مستمرة.





علاوة على ذلك ، فإنه يعتمد على نموذج غني ومعقول من الناحية السلوكية للطبيعة البشرية . تتخذ البراجماتية موقفا خاصا حول طريقة تفكير الناس. الجدل ضد فكرة أننا نفكر دائمًا أولًا - أي أنها تمثل تمثيلًا عقليًا لما نريد أو نؤمن به - ثم نتصرف. بدلًا من ذلك ، غالبًا ما يتعلم الناس أهدافهم من خلال محاولة القيام بالأشياء . ثانيا- يتصرف الناس في فهم بيئتهم ، وهي عملية يطلق عليها التشريع، يحدث التشريع عندما يقوم الفاعل بشيء استجابة لتغير ملحوظ ، والذي بدوره قد ينتج عنه تغيير في تلك البيئة. ثالثا- رد الفعل على عملهم يساعد الناس على فهم بيئتهم.





تجمع العلاقة الدائرية ، المقترنة بإحكام ، بين التصور والإدراك والفهم معًا في عملية تتكشف بخطوات صغيرة متكررة . بدلًا من التفكير "بالقائمة الفارغة" و "خارج الصندوق" ، والذي يمكن وصفه بأنه ارتجال مع ما هو متاح تحقيق أفضل النتائج من الوضع ، إذا جاز التعبير. منظور براجماتي في التفكير والعمل ينفصل عن المفهوم الغائي للعمل الذي تتبناه نظرية الاختيار العقلاني . يؤدي القيام بذلك إلى تمكين البراجماتية من فهم تعقيد العمل الاستراتيجي بشكل أفضل .





رابعا- عدم القدرة الشاملة على تدوين الأوصاف الموضوعية للمقتضيات المستقبلية من الإجراءات المتاحة يضعنا في موقف. خامسا- التضمين القوي هنا هو أنه يجب علينا معرفة الغايات والوسائل سويًا. تظهر الاستراتيجية من خلال العمل . سادسا- يقترح البراجماتيون أن العمل تحت ظروف عدم اليقين يتطلب مزيجًا من العادة والتحقيق. يتم تعلم العادات التصرفات للاستجابة بطرق معينة في ظروف معينة . سابعا- طالما أن السياق مستقر ومألوف بما فيه الكفاية ، فإن العادات مهمة في "اختيار" الأهداف والتفضيلات والتوقعات والإجراءات التي نتبعها (أو نتجنبها) والبيئات التي يحتمل أن تزدهر فيها. يتم الاستفسار عن الحاجة إلى ال تصرف في "بيئة محفوفة بالمخاطر ولكن يمكن تحسينها بعبارة استفزازية ، "عدم التعيين هو السبب وراء السبب" . تؤدي الأعطال المحلية أو الأحداث غير الروتينية (مثل الأزمات) إلى إثارة مشاعر الشك ، والتي بدورها تبدأ عملية استقصاء من خلال الانعكاسية والتداول والتجريب.





تشير الى ان بعض إلى أن بعض القادة في أوقات الأزمات لا يعتمدون على الأساليب المنطقية اليومية لترويض عدم اليقين، وأنهم يدركون أن عدم اليقين متأصل في الأزمة. إنهم يتعاملون مع ما لديهم ، ويتخذون القرارات بناءً على عدد قليل من المبادئ الأساسية بدلًا من صورة شبه كاملة للوضع ؛ يتعثرون بالاعتماد على الاحتراف المهني لموظفيهم ، ويحاولون الاتزان بين التصورات والحقائق. هنا نطرح مفهوم براجماتى لادارة الأزمة.تمت صياغة مبادئ البراجماتية أولًا من قبل مجموعة من الفلاسفة الأميركيين والمفكرين الاجتماعيين ، المعروفين جماعيًا باسم البراجماتيين كفلسفة ، البراجماتية واسعة النطاق ، وتتناول القضايا التي تمتد من نظرية المعرفة والمنطق إلى النظرية السياسية وعلم الجمال. تشغيل العديد من مساهماتها هو مصدر قلق حول العقلانية العملية وحل المشكلات في مواجهة عدم اليقين. هذا القلق جعله مؤثرا بشكل متزايد في النظريات حول وضع السياسات والمؤسسات والمنظمات وتخطيط المدن والإدارة العامة. ومع ذلك ، لم يتم الاعتراف به على نطاق واسع في الدراسة الأكاديمية لإدارة المخاطر والأزمات. والنظرية البراجماتية لإدارة الأزمة الاستراتيجية في جوهرها ، تعتبر تحليلية وقادرة على التكيف تحت مختلف الظروف. من الناحية التحليلية ، يلقي الضوء على كيفية استجابة الأفراد والجماعات الاجتماعية للتوقف والغموض وكيفية توليد التغيير والابتكار. ووعد البراجماتية يعمل على تحسين الاستجابة للأزمات والكوارث الواسعة النطاق.