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أخبار العالم

دولة عربية تدين العدوان التركي على سوريا.. وتنضم لدعوة مصر

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:10 م
القصف التركي على
القصف التركي على سوريا
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شريف سيد
أدان اليمن، اليوم الخميس، العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، معتبرة أنها انتهاكًا لسيادة واستقلال أراضي سوريا الشقيقة.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية: "إن هذه العمليات العسكرية تعد انتهاكًا لسيادة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتهديدًا للأمن والسلم الإقليميين، ومخالفًا للقانون الدولي".

وأضاف البيان أن هذا التصعيد يقوض جهود السلام ويؤدي إلى إعاقة العملية السياسية بين الأطراف السورية، ويؤثر على الجهود العربية والدولية في محاربة التنظيمات الإرهابية.

وأكدت وزارة الخارجية على دعمها للدعوة الطارئة لعقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك يوم السبت الموافق ١٢ أكتوبر الجاري في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
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