التعرض لبخار السجائر الإلكترونية يؤدي إلى كارثة صحية

أظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا في جامعة نيويورك، أن بخار السجائر الإلكترونية يمكن أن يتسبب في الإصابة بالسرطان ، وهو ما كشفته نتائج الدراسة بعد تعرض الفئران لـ بخار السجائر الإلكترونية.



وعلى الرغم من أنه تم استبدال الفيب والسجائر الإلكترونية، في البداية كبديل أكثر أمانًا لتدخين السجائر، والذي يتسبب في وفاة 160 ألف شخص بالسرطان سنويًا في الولايات المتحدة، إلا ان استهلاك الفيب تسبب فيما يقرب من ربع الفئران المعرضة للبخار المتصاعد من السجائر الإلكترونية لسرطان الرئة.



وانتشرت السجائر الإلكترونية في الأسواق منذ فترة طويلة، ومنذ ذلك الحين ارتبطت بحوالي 20 حالة وفاة وأكثر من آلاف الأمراض في الولايات المتحدة، والتي من أبرزها الإصابة بسرطان الرئة.



وأكد فريق الباحثين المشرفين على الدراسة، ان التعرض لبخار الفيب أو السجائر الإلكترونية، يمكن ان يتسبب في عواقب فورية وطويلة الأجل على الشباب، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



واصيب حوالي 80% من الأميركيين بسرطان الرئة بسبب التعرض لبخار الفيب أو السجائر الإلكترونية، حيث زادت بين المراهقين سن 18 أو الذين كانوا أقل من هذا العمر.



وقال الدكتور مون شونج تانغ من جامعة نيويورك، أنه أثبتت الدراسة أن بخار السجائر الإلكترونية يمكن أن يؤدي إلى تغييرات الحمض النووي لجسم الإنسان، والذي يتسبب في الإصابة بسرطان الرئة، والذي يمكن ان يؤدي إلى الموت.