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أخبار البلد

منتدى منظمات المجتمع المدنى يعقد اجتماعا للتعريف بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:32 م
صدى البلد
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امل مجدي
عقد اليوم منتدى منظمات المجتمع المدنى بالمجلس القومى للمراة اجتماعه الثانى والعشرين برئاسة الدكتور نبيل صمويل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية، بهدف التعريف بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية قانون 149 لسنة ٢٠١٩ ، بحضور الدكتورة نسرين البغدادى وسناء السعيد عضوتا المجلس وعدد من مندوبي الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأكد الدكتور نبيل صمويل على أهمية الجمعيات الأهلية فى خدمة المجتمع وانها تعد أكثر القطاعات مرونه فى التعامل مع الجمهور وتقديم الخدمات.

وأوضح أنه من خلال رصد وتحليل القانون ومقارنته بقانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ تبين أنه يساعد الجمعيات على العمل الجاد كشريك أساسي وفعال مع الحكومة والقطاع العام والخاص.

وأشار صمويل الي ان القانون يأتى ايمانا من الدولة بأهمية الجمعيات الأهلية ودورها فى خدمة المجتمع ، كما استطاع تعديل العديد من المواد التى كانت سببا فى إعاقة سير عمل الجمعيات الأهلية فى مصر.

كما ناقش الاجتماع مقدمة عن قوانين العمل الاهلي ، وعلاقاتها بالأحداث السياسية ، ومقارنة بين قانونى ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ وقانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ وتحديد مدى التغيرات فى مواد القانون التى تساعد الجمعيات الأهلية على ممارسة أعمالها وخدمة المجتمع بطريقة أكثر مرونه .
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