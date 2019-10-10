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أصل الحكاية

بعد أزمتها تحت قبة البرلمان.. الجيزة تدافع عن جودة مياهها.. ونائب البلاغ يرد: مش هي دي المشكلة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:17 م
صدى البلد
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كتب - محمد الصاحى
على مدار الأيام الماضية لم تتوقف حالة الجدل، في محافظة الجيزة، تفاعلا مع موقف النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، والذي أحضر معه داخل قبة البرلمان خلال أعمال الجلسة العامة للمجلس، زجاجة مياه من منطقة بولاق الدكرور ملوثة ولا تصلح للشرب نهائيا اعتراضا على جودة مياه الشرب في المحافظة.

موقف عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، حظي بتفاعل كبير، خاصة بعدما أكد خلال كلمته، أن هذه الأوضاع السيئة مسئولية وزير الإٍسكان، الذي لا يعمل على الأرض ولا يسعى لحل أوضاع المياه السيئة في بولاق الدكرور، بدليل زجاجة المياه التي يحملها معه داخل ساحة البرلمان.
بعد أزمتها تحت قبة
لم تمض ساعات على تلك الواقعة تحت قبة مجلس النواب، حتى كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى والحى بسرعة التوجه للمنطقة محل الشكوى وأخذ عينات من المياه لفحصها وتحليلها وتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتوافر المعايير الصحية بها وذلك من خلال المعامل الصحية المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات.

بدورها عملت شركة مياه الشرب على التحرك السريع وفحص عينات للمياه من شارع ترعة الزمر بحي بولاق الدكرور، وفحص تلك العينات، والتي أثبتت الفحوصات تم التأكد من سلامة المياه وجودتها وصلاحيتها للشرب وتوافقها مع معايير ومواصفات الجودة، وفقا لبيان أعلنته محافظة الجيزة.
بعد أزمتها تحت قبة
وتأكيدا لموقفها خاصة بعد ثبوت تغير لون مياه الشرب، أوضحت محافظة الجيزة، أنه تم الإعلان يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر الماضى عن اجراء اعمال اصلاح كسر خط المياه الرئيسي قطر 600 مم بتقاطع شارع البطل أحمد عبد العزيز مع شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين ما أثر على ضخ المياه وضعفها وحدوث بعض المشكلات بها لمدة 8 ساعات وذلك بأحياء الدقى والعجوزة وبولاق الدكرور وقد تم إصلاح الكسر يوم السبت الموافق 5 أكتوبر الماضى وتم ضخ المياه مجددًا للمناطق المتأثرة.

وتعقيبا على بيان محافظة الجيزة، الذي أكدت فيه صلاحية مياه الشرب في منطقة بولاق الدكرور، أكد النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب عن الدائرة، والذي أثار القضية في ساحة البرلمان، أن بيان محافظة الجيزة حول صلاحية مياه الشرب صحيح، وأنه لم يشكك في صلاحية المياه.
بعد أزمتها تحت قبة

وأضاف الحسيني في تصريح لـ «صدى البلد»، أن المشكلة الحقيقية لمياه الشرب في منطقة بولاق الدكرور تنبع نتيجة أعمال الصيانة والتصليح للخطوط الرئيسية، قائلا: «المشكلة كلها بتكون نتيجة أعمال الإصلاح، يعني بيروحوا يصلحوا ماسورة بيدخل في المياه رواسب وطمي، وبدل ما يصرفوها بعد انتهاء عملية الإصلاح على الصرف الصحي بيسيبوها توصل للبيوت».

محافظة الجيزة من جانبها أكدت أنها لا تتوانى عن خدمة مواطنيها والتعامل السريع مع اى مشكلات ترد إليها من المواطنين سواء على مواقع التواصل الاجتماعى او من خلال منظومة الشكاوى الحكومية والبوابة الالكترونية للمحافظة بهدف تقديم خدمة أفضل لجميع المواطني في مختلف أنحاء محافظة الجيزة.
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