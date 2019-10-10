بعد أزمتها تحت قبة البرلمان.. الجيزة تدافع عن جودة مياهها.. ونائب البلاغ يرد: مش هي دي المشكلة

على مدار الأيام الماضية لم تتوقف حالة الجدل، في محافظة الجيزة، تفاعلا مع موقف النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، والذي أحضر معه داخل قبة البرلمان خلال أعمال الجلسة العامة للمجلس، زجاجة مياه من منطقة بولاق الدكرور ملوثة ولا تصلح للشرب نهائيا اعتراضا على جودة مياه الشرب في المحافظة.
موقف عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، حظي بتفاعل كبير، خاصة بعدما أكد خلال كلمته، أن هذه الأوضاع السيئة مسئولية وزير الإٍسكان، الذي لا يعمل على الأرض ولا يسعى لحل أوضاع المياه السيئة في بولاق الدكرور، بدليل زجاجة المياه التي يحملها معه داخل ساحة البرلمان.
موقف عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، حظي بتفاعل كبير، خاصة بعدما أكد خلال كلمته، أن هذه الأوضاع السيئة مسئولية وزير الإٍسكان، الذي لا يعمل على الأرض ولا يسعى لحل أوضاع المياه السيئة في بولاق الدكرور، بدليل زجاجة المياه التي يحملها معه داخل ساحة البرلمان.
بدورها عملت شركة مياه الشرب على التحرك السريع وفحص عينات للمياه من شارع ترعة الزمر بحي بولاق الدكرور، وفحص تلك العينات، والتي أثبتت الفحوصات تم التأكد من سلامة المياه وجودتها وصلاحيتها للشرب وتوافقها مع معايير ومواصفات الجودة، وفقا لبيان أعلنته محافظة الجيزة.
وتعقيبا على بيان محافظة الجيزة، الذي أكدت فيه صلاحية مياه الشرب في منطقة بولاق الدكرور، أكد النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب عن الدائرة، والذي أثار القضية في ساحة البرلمان، أن بيان محافظة الجيزة حول صلاحية مياه الشرب صحيح، وأنه لم يشكك في صلاحية المياه.
وأضاف الحسيني في تصريح لـ «صدى البلد»، أن المشكلة الحقيقية لمياه الشرب في منطقة بولاق الدكرور تنبع نتيجة أعمال الصيانة والتصليح للخطوط الرئيسية، قائلا: «المشكلة كلها بتكون نتيجة أعمال الإصلاح، يعني بيروحوا يصلحوا ماسورة بيدخل في المياه رواسب وطمي، وبدل ما يصرفوها بعد انتهاء عملية الإصلاح على الصرف الصحي بيسيبوها توصل للبيوت».
محافظة الجيزة من جانبها أكدت أنها لا تتوانى عن خدمة مواطنيها والتعامل السريع مع اى مشكلات ترد إليها من المواطنين سواء على مواقع التواصل الاجتماعى او من خلال منظومة الشكاوى الحكومية والبوابة الالكترونية للمحافظة بهدف تقديم خدمة أفضل لجميع المواطني في مختلف أنحاء محافظة الجيزة.