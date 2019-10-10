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تعليم

آداب حلوان تعلن عن آخر موعد لتسجيل الأسر الطلابية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:02 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت إدارة رعاية الشباب بكلية الآداب بجامعة حلوان عن بدء تسجيل كيانات الأسر الطلابية مع الإشارة إلى أن آخر ميعاد للتسجيل هو يوم ٣٠ من الشهر الجارى.

الجدير بالذكر أن الأسر الطلابية هى كيانات هدفها هى تنظيم بعض الأنشطة للطلاب مثل الجوالة والخدمة العامة والمسابقات الرياضية والعروض الفنية وتنظيم ومساعدة الأستاذة وموظفى الكلية.
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