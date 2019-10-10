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أخبار العالم

التهمة إرهابي.. تركيا تشن حملة على معارضي العملية العسكرية على الإنترنت

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:55 م
تركيا تشن حملة على
تركيا تشن حملة على معارضي العملية العسكرية
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شريف سيد
بدأت السلطات التركية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للقبض على كافة المعارضين للعدوان على الأراضي السورية، كما أنها بدأت في اتخاذ إجراءات قانونية ضد 78 مواطنا في البلاد من المعارضين.

وقالت الشرطة التركية على موقعها الرسمي إن المنشورات التي ينشرها المعارضون لهذه العملية تمثل نوعا من الكراهية، بالإضافة إلى اعتبارها دعاية إلى تنظيم إرهابي، وهو ما سيؤدي إلى حبس هؤلاء الأشخاص.

واعتادت السلطات التركية إجراء مثل هذه القرارات القمعية أثناء العمليات العسكرية السابقة التي شنتها على الأراضي السورية خلال الفترة الماضية، وكان آخرها في مدينة عفرين العام الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء عملية عسكرية تحت اسم "نبع السلام"، ضد التنظيمات الكردية في الشمال السوري.
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