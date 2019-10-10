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أخبار البلد

حملة جنة بالأزهر: حضارة الشعوب تقاس بمدى رعايتها للضعفاء

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:14 م
حملة جنة بالأزهر:
حملة جنة بالأزهر: حضارة الشعوب تقاس بمدى رعايتها للضعفاء
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي وعضو فريق حملة "جنة" إن مهمة الحملة توضيح طرق التربية الصحيحة، واحتياجات كل مرحلة من مراحل الطفل، منوها أن هناك ما يعرف بـ الأمية التربوية والنفسية لدي الاباء في التعامل مع الابناء.

وشدد الدكتور المهدي، خلال لقاءه ببرنامج صباحك عندنا المذاع علي قناة أم بي سي مصر2، على ضرورة توقف العنف ضد الأطفال، لأن الطفل لا يقابل إلا باللطف والرعاية، لافتا أن حضارة الشعوب تقاس بمدي رعايتها للضعفاء.

وأضاف المهدي، أن العنف ضد الأطفال قد يأتي من خلال تحويل غضب الشخص من أناس آخرين إلى الطفل في البيت لمجرد أنه الطرف الضعيف داخل الاسرة.

وأكد الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر وعضو فريق حملة "جنة" خلال اللقاء، أن الأصل في بناء الأسرة أنها وِحدة واحدة، استنادًا علي مبدأ السكن والمودة والرحمة الذي اسس له الإسلام، مبينا أن خلو الأسرة من هذا المبدأ تكون الأسرة مفتقرة ومشتتة.

وأوضح الهواري أن السلوك المشتت داخل الاسرة ينعكس علي المجتمع فيما بعد، وأن قلة الخبرات لدي الآباء في التربية؛ جعلتنا نعتمد في هذه الحملة علي الجانب النفسي والتربوي، استنادًا علي الشرع وقصص النبي صلي الله عليه وسلم في التربية.

وتعمل حملة "جنة" على مناهضة العنف ضد الأطفال، والتذكير بحقوق الطفل على والديه ومجتمعه، من خلال مجموعة من الفيديوهات القصيرة، التي تتناول أسباب العنف ضد الأطفال، فضلًا عن توعية الآباء والقائمين على التربية بكيفية التعامل الأمثل وتوفير البيئة الصحية والنفسية السليمة للأطفال.
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