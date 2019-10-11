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أخبار العالم

العراق: نحتاج جهود الأزهر الشريف فى معركتنا ضد الإرهاب

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:30 ص
فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
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نادر سمير

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم، السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، للإطمئنان على صحته، بعد رحلة علاجية، ناقلًا تحيّات رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي لفضيلة الإمام وتمنياته لفضيلته بموفور الصحة.

وأشاد فضيلة الإمام خلال اللقاء، بتمكن العراق من هزيمة الإرهاب وتجاوز العديد من التحديات التي مرَّ بها وبالخطوات التي يخطوها العراق لشغل مكانه الريادي في المحيط العربي كأحد أهم ركائز الأمن العربي، مؤكدًا وقوف مشيخة الأزهر الشريف الى جانب العراقيين جميعًا في مواجهة التحديات التي تستهدف وحدتهم وأمنهم واستقرارهم.

من جانبه، أكد السفير الدليمي، أن العراق بحاجة الى جهود الأزهر الشريف في المعركة التي يخوضها ضد الإرهاب وضد محاولات التفتيت، مُضيفًا أن صوت الأزهر يصل الى قلوب العراقيين وجميع المسلمين في العالم لأنه صوت الحكمة والعقل والاتزان، ويمثل جوهر الإسلام الحقيقي، مُشيدًا بروح الاعتدال والوسطية لعلماء الدين الأفاضل من مختلف الطوائف.

وأضاف أن الحكومة العراقية تعمل على تعزيز الوحدة بين أبناء الشعب العراقي وإقامة علاقات مع جميع الدول العربية ودول الجوار ومحاربة الفقر والجهل والتخلف وتحقيق النهوض الاقتصادي والإعمار الذي يتطلع إليه جميع العراقيين، لافتا الي أن العراق يسير على الطريق الصحيح رغم كل الصعوبات التي تواجهه، واستطاع بوحدة شعبه دحر عصابة داعش الإرهابية.

وأوضح الطيب خلال اللقاء، أن مشيخة الأزهر دائمًا تجدها في مقدمة صفوف الداعمين للعراق والعراقيين في مواجهة كافة أشكال التطرف، لافتًا الى أن المشيخة تعمل حاليًا على إعداد برنامج خاص لتدريب أئمة العراق على تفكيك الفكر الداعشي، ومواجهة التحديات والقضايا المعاصرة التي تخص الشأن العراقي.

وفي نهاية اللقاء رحب الطيب بزيارة العراق، حينما تتاح له الظروف قريبًا، وذلك تلبية للدعوة الرسمية الموجهة له.
العراق: نحتاج جهود الأزهر الشريف فى معركتنا ضد الإرهاب
العراق: نحتاج جهود الأزهر الشريف فى معركتنا ضد الإرهاب
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