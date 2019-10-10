راموس على موعد مع التاريخ وإنجاز لم يتحقق منذ 1938

يسعى سرجيو راموس، لاعب وقائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني لكرة القدم لتحقيق إنجاز لم يحققه أي لاعب منذ عام 1938، وهو أن يصبح بطل العالم وبطل أوليمبياد في نفس الوقت.



ولم يتمكن سوى 20 لاعبا فقط في التاريخ (16 أوروجوائيا و 4 إيطاليين) من التتويج بكأس العالم والأوليمبياد مع منتخب بلادهم.



وبالنسبة للأوروجويائيين الـ16، فتوجوا بكأس العالم 1930 مع منتخب السيليستي، في أول مونديال بالتاريخ، بعدما كانوا قد فازوا بالفعل في أوليمبياد باريس 1924 وفي آمستردام بعدها بأربع سنوات.



أما الإيطاليون الأربعة وهم بييترو رافا وألفريدو فوني وأوجو لوكاتيلي وسيرجيو بيرتوني، فتمكنوا من تحقيق نجاح أوليمبي مع منتخب بلادهم بدورة برلين 1936، عقب عامين من تتويج الأتزوري بمونديال 1934.



وبعدما توج راموس بمونديال جنوب أفريقيا في 2010، سيسعى الآن صاحب الـ33 عاما، لتحقيق فوز أولمبي مع (لاروخا) في أوليمبياد طوكيو 2020 التي ستقام بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس من العام القادم.