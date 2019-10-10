Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بشرى سارة لـ عمال اليومية في الوادي الجديد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:06 م
عمال اليومية
عمال اليومية
Advertisements
أ ش أ
وجه محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، بحصر أعداد العاملين بنظام اليومية بالمصالح الحكومية، لبحث زيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم، بما يحقق لهم الاستقرار ويسهم في تطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطالب المحافظ - خلال رئاسته اليوم الخميس، لاجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة بالمحافظة- بإعداد بيان بميزانية الصندوق بكل مركز، لاستغلالها في الإنفاق على المشروعات الخدمية بما يحقق طموحات المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 7.5 مليون جنيه.. انتهاء تطوير استراحة محافظ الوادي الجديد في الخارجة

محافظ الوادي الجديد: رفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية

ترشيحاتنا

جينيراسيون بطل السنغال يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الزمالك

أول تعليق من فايلر مدرب الأهلي علي قرعة دوري ابطال افريقيا

اخبار الرياضة.. قرار مفاجئ لـ حسام البدري.. مرتضى منصور يهاجم أصالة.. تأجيل مواجهتين للزمالك في الدوري

مباراة المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا غير مذاعة تليفزيونيا

لطيفة تعلن تفاصيل دفن المخرج شوقي الماجري

ظاهرة نادرة تضرب جازان.. والسعودية تحذر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثمنه 33 ألف جنيه.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام بسيلفي هاتفها الجديد

بعيدا عن المظاهر.. شقيقتا كيم كارداشيان تنظفان شواطئ كاليفورنيا

أغربها النوم أمام التليفزيون.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب السرطان