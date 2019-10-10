بشرى سارة لـ عمال اليومية في الوادي الجديد

وجه محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، بحصر أعداد العاملين بنظام اليومية بالمصالح الحكومية، لبحث زيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم، بما يحقق لهم الاستقرار ويسهم في تطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.



وطالب المحافظ - خلال رئاسته اليوم الخميس، لاجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة بالمحافظة- بإعداد بيان بميزانية الصندوق بكل مركز، لاستغلالها في الإنفاق على المشروعات الخدمية بما يحقق طموحات المواطنين.