Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تضم 14 لعبة ..افتتاح دورة ألعاب المحافظات الحدودية اليوم بأسوان

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:23 م
تضم 14 لعبة .. تفاصيل
تضم 14 لعبة .. تفاصيل دورة ألعاب المحافظات الحدودية
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
يجرى اليوم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية 2019، والتى تستمر حتى منتصف شهر نوفمبر القادم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبه أكد فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأن دورة الألعاب الأولمبية خاصة بالمحافظات الحدودية فى إطار إهتمام الحكومة ووزارة الشباب والرياضة بالمناطق الحدودية .

وأوضح فتحى عبد الحافظ بأنه سيشارك فى الدورة المحافظات الحدودية الست وهى أسوان - جنوب سيناء - شمال سيناء - مطروح - الوادى الجديد - البحر الأحمر .

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة بأن الدورة الأولمبية تضم 14 لعبة مختلفة فردية وجماعية منها خماسى كرة القدم وكرة اليد وكرة الطائرة والكرة الشاطئية وتنس الطاولة وألعاب قوى وغير ذلك.."، ويشارك فيها الشباب والفتيات خلال المرحلة العمرية من مواليد 1997 وحتى 2003.

وأشار عبدالحافظ إلى أن المرحلة التمهيدية لدورة الألعاب الأولمبية تبدأ بمدينة أسوان مساء اليوم على أن تقام النهائيات بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر منتصف شهر نوفمبر القادم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. افتتاح دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب رسميا

وزارة الرياضة: البعثة المصرية بالمغرب تخطو بثبات نحو تحقيق ما يسعد المصريين

ترشيحاتنا

الزمالك يكتسح الأهلي بهدفين دون رد ويتصدر دوري الناشئين

ظاهرة نادرة تضرب جازان.. والسعودية تحذر

ثمنه 33 ألف جنيه.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام بسيلفي هاتفها الجديد

تبولت لا إراديا.. أسرة طالبة تمزق ملابس معلمتين بشبرا الخيمة

أغربها النوم أمام التليفزيون.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب السرطان

أحمد مرتضى يكشف عن ظلم الكاف وتأجيل القمة وإقالة ميتشو (حوار)

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثمنه 33 ألف جنيه.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام بسيلفي هاتفها الجديد

بعيدا عن المظاهر.. شقيقتا كيم كارداشيان تنظفان شواطئ كاليفورنيا

أغربها النوم أمام التليفزيون.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب السرطان