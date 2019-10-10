تضم 14 لعبة ..افتتاح دورة ألعاب المحافظات الحدودية اليوم بأسوان

يجرى اليوم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية 2019، والتى تستمر حتى منتصف شهر نوفمبر القادم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.



ومن جانبه أكد فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأن دورة الألعاب الأولمبية خاصة بالمحافظات الحدودية فى إطار إهتمام الحكومة ووزارة الشباب والرياضة بالمناطق الحدودية .



وأوضح فتحى عبد الحافظ بأنه سيشارك فى الدورة المحافظات الحدودية الست وهى أسوان - جنوب سيناء - شمال سيناء - مطروح - الوادى الجديد - البحر الأحمر .



وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة بأن الدورة الأولمبية تضم 14 لعبة مختلفة فردية وجماعية منها خماسى كرة القدم وكرة اليد وكرة الطائرة والكرة الشاطئية وتنس الطاولة وألعاب قوى وغير ذلك.."، ويشارك فيها الشباب والفتيات خلال المرحلة العمرية من مواليد 1997 وحتى 2003.



وأشار عبدالحافظ إلى أن المرحلة التمهيدية لدورة الألعاب الأولمبية تبدأ بمدينة أسوان مساء اليوم على أن تقام النهائيات بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر منتصف شهر نوفمبر القادم .