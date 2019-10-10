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فن

"الإسكندرية السينمائي" ينعى المخرج التونسى شوقى الماجرى

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:31 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نعت جمعية كتاب ونقاد السينما ، ومهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط فى دورته ال35 المنعقدة حاليا وحتى 13 أكتوبر الجارى برئاسة الناقد الأمير اباظة المخرج التونسى الراحل شوقى الماجرى ، الذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 57 عاما بالقاهرة .

ويعد الماجرى من أهم المخرجين الشباب الذين قدموا أعمالا شهد لها النقاد والجمهور، سواء فى تونس أو فى سوريا التى عمل بها لسنوات ، أو مصر التى كان قد حضر اليها مؤخرا لإعداد خطة عمل لمسلسل تليفزيونى جديد .

شوقي الماجري من مواليد نوفمبر 1961، حقق شهرة عربية واسعة لإخراجه عددا من الأعمال العربية والعالمية، منها مسلسل "دقيقة صمت" و "حلاوة الروح" و"أبناء الرشيد"، و"أسمهان" و"الاجتياح" الذي حصل من خلاله على جائزة إيمي العالمية كأفضل مسلسل أجنبي، و"الأرواح المهاجرة" و"هدوء نسبي" وفيلم "مملكة النمل" .
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