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رياضة

تعرف على موقف مصطفى فتحي قبل خوض مباراة القمة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:14 م
مصطفي فتحي
مصطفي فتحي
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن موقف مصطفى فتحي لاعب الفريق من خوض مباراة القمة أمام الأهلي يوم 19 من الشهر الجاري في بطولة الدوري.

وأكد طبيب الفريق في تصريحات خاصة أن مصطفى فتحي تماثل بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق وجاهز من الناحية الطبية حاليًا.

وأشار إلى أن اللاعب من الطبيعي أن يحتاج لبعض الوقت لاستعادة لياقة المباريات مرة أخرى، خاصة وأنه كان بعيدا عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وشدد على أن فتحي نفذ البرامج العلاجية والتأهيلية بنجاح وبات جاهزًا للعودة من جديد إلى المستطيل الأخضر.
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