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محافظات

قبل انطلاقه الاثنين المقبل.. كيف يحتفل أهالي سيوة بعيد السياحة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:05 ص
الاحتفال بعيد السياحة
الاحتفال بعيد السياحة
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ايمن محمود


عيد السياحة او التصالح او الحصاد احد اهم الاعياد بواحة سيوة والتي ينتظرها الاهالي نظرا لانه مرتبط بموسم حصاد التمر والزيتون المحصولين الرئيسين بالواحة.

كما ينتطرة الاهالي للجلوس سويا ونبذ الخلافات بين الافراد المتنازعين .

ومن المقرر ان تنطلق يوم الأثنين القادم بواحة سيوة فعاليات احتفالات الواحة بعيد السياحة ومهرجان الحصاد والذى يقام فى الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري وذلك الموافق لليالى القمرية

ويوكد الشيخ فتحي الكيلاني احد مشايخ الواحة ان بداية الاحتفال بالعيد كانت منذ منتصف القرن الثامن عشر، تحديدًا عندما أبرم الشيخ أحمد الظافر المدني، مؤسس الطريقة المدنية المنتشرة في واحة سيوة وصحراء مصر الغربية، صلحا بين السيويين الشرقيين والغربيين مُنهيًا صراعًا تاريخيًا بينهما.

واصاف انه منذ ذلك الحين يتم تنظيم العيد سنويًا للاحتفال بالسلام بين أبناء سيوة والاحتفال بحصاد محصولي التمور والزيتون.

وأشار إلى أنه يتم عقد يوم للمصالحات لإنهاء أى خلافات أو مشاحنات بين أبناء القبائل، وبعد التصالح يتناول الجميع الغذاء فى وقت واحد ، دليلا على انتهاء أي خصومات وقعت على مدار العام ، وذلك بحضور عواقل ومشايخ القبائل بسيوة .

وأوضح الكيلاني فى المساء تنظم الطريقة المدنية فى نفس ساحة الدكرور حلقات ذكر دينية وعظة ودروس وتعاليم ويتوجه بعدها الشباب إلى الباعة المتمركزين على جوانب الساحة لشراء الهدايا والألعاب للأطفال والحلويات والمأكولات الخفيفة لافتا ان الاحتفال ينتهي بعيد السياحة بمسيرة مشيا على الأقدام يشارك فيها جميع أهل سيوة يحملون الأعلام الخضراء ويرددون الابتهالات والأدعية تبدأ المسيرة من جيب الدكرور وتنتهي بميدان سيدى سليمان بجوار المسجد الكبير بوسط المدينة.

وأوضح اللواء وفائي عبد الفتاح الحصيوى رئيس مدينة سيوة، أن احتفالات عيد السياحة تبدأ على جبل الدكرور بتجمع السيويون شيوخا وشبابا وأطفالا ونساء، تاركين منازلهم، ليجتمعوا على مائدة واحدة، حيث يحمل كل شيخ قبيلة مائدة من الطعام على رأسه ليقدمها لكل الناس، لا فرق بين غنى وفقير،.

واضاف انه لا يبدأ تناول الطعام قبل إطلاق إشارة البدء من شخص يسمى القدوة يجلس فى أعلى مكان على الجبل، وبعدها تبدأ الاحتفالات والأناشيد لأهم عيد فى سيوة.

وأشار إلى انه تتمثل مظاهر الاحتفال فى إقامة حلقة ذكر لإنشاد القصائد الدينية وتجمع كل أهالى الواحة لتناول طعام سويا.

ووجه محافظ مطروح لرئيس مدينة بانهاء كافة استعدادت الواحة لاستقبال زوارها خلال هذا الحدث السياحي الذى يشهده عددا كبيرا من السياح الأجانب والعرب والمصريين الذين يحرصون على قضاء تلك الفترة بهامع الاستغلال هذا الحدث للترويج السياحى للواحة والامكانيات التى تتمتع بها مع الظهور بأبهى صورة.
قبل انطلاقه الاثنين المقبل.. كيف يحتفل أهالي سيوة بعيد السياحة
قبل انطلاقه الاثنين المقبل.. كيف يحتفل أهالي سيوة بعيد السياحة
قبل انطلاقه الاثنين المقبل.. كيف يحتفل أهالي سيوة بعيد السياحة
قبل انطلاقه الاثنين المقبل.. كيف يحتفل أهالي سيوة بعيد السياحة
قبل انطلاقه الاثنين المقبل.. كيف يحتفل أهالي سيوة بعيد السياحة
قبل انطلاقه الاثنين المقبل.. كيف يحتفل أهالي سيوة بعيد السياحة
قبل انطلاقه الاثنين المقبل.. كيف يحتفل أهالي سيوة بعيد السياحة
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