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خبير: اجتماع الرئيس مع العاهل الأردني بداية لتنسيق عربي جاد بشأن اعتداء تركيا على سوريا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:43 م
الرئيس السيسي وعاهل
الرئيس السيسي وعاهل الأردن
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قال محمد عز الدين المتخصص في الشؤون العربية إن القمة المصرية الأردنية اليوم لها أهمية خاصة، خصوصًا أنها تأتي في ظل اعتداء دولة غير عربية على أراضي الدولة السورية واحتلالها، مشيرًا إلى أنها ثالث عملية عسكرية يقوم بها النظام التركي ضد الأراضي السورية.

وأضاف محمد عز الدين خلال مداخلة هاتفيه لـ "إكسترا نيوز" أن اجتماع الرئيس السيسي مع العاهل الأردني بداية للتنسيق العربي الجاد نحو الوقوف أمام هذه الاعتداءات المتكررة ووضع حد لها، بالإضافة الى التخفيف من معاناة الشعب السوري الذي يعاني من الإرهاب والإرهاب التركي في نفس الوقت.

وأشار محمد عز الدين إلى أنه كان هناك مشاورات حول القضية الفلسطينية، وضرورة اللجوء لحل بين الدولتين ، مضيفًا أن هناك تشاورا ومباحثات في شأن الأزمات الأخري بالمنطقة .

وتابع محمد عز الدين أن ملف التبادل التجاري و العلاقات الاقتصادية هامة جدًا، خصوصًا أن اللجنة العليا الأخيرة التي عقدت قبل 3 أشهر تطرقت إلى العديد من فرص التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هناك أخبارا جيدة خلال الأسابيع والشهور المقبلة فيما يخص هذا التعاون والإعلان عن بدء مشاركات فيما يخص رجال الأعمال بين البلدين ومشروعات مشتركة قريبة.

وأكد أن التنسيق العربي هام وضروري جدًا ،لافتًا إلى أن الاجتماع المقبل الطارئ لجامعة الدول العربية سيكون له قرارات وتوجيهات حاسمة لمحاصرة النظام التركي الذي يصر على الاعتداء على الدولة السورية في ظل عدم تمكنها بالإحاطة بكافة الحدود. 
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