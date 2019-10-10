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نائب رئيس روس اتوم: روسيا وفرت أفضل الشروط لمصر لإنشاء محطة الضبعة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:45 م
الدكتور جربجوري
الدكتور جربجوري سوسينن، نائب رئيس شركة "روس اتوم"
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خالد محيي الدين
قال الدكتور جريجوري سوسينن، نائب رئيس شركة "روس اتوم" للطاقة النووية، إن العرض الروسي لإنشاء المفاعل النووي في مصر، ينقل لمصر التكنولوجيا النووية الروسية التى تعد الأكثر أمنا في العالم.

ونوه، "سوسينن" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد"، إلي أن الجانب الروسي تمكن من توفير أفضل الشروط لمصر، لتنفيذ المشروع النووي الضخم، فضلا عن توفير قرض مالي لتنفيذه.

وأضاف نائب رئيس شركة "روس اتوم" للطاقة النووية، أنهم وفروا أحدث التكنولوجيات النووية والاكثر امانا في العالم، لافتا إلى أن شركتهم هي الافضل في العالم في المجال النووي.
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