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منوعات

صدمة.. طالب أمريكي يعتدي بالضرب المبرح على معلمه بالفصل لسبب لا يصدق

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:38 م
صدى البلد
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قسم المنوعات
قامت الشرطة بإلقاء القبض على طالب في مدرسة ثانوية بمدينة "أتلانتا" في الولايات المتحدة الأمريكية، بتهمة الاعتداء بالضرب على معلمه، بعد أن شوهد خلال مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا وهو ينهال بالضرب المبرح على المعلم، بعد أن حاول الأخير منعه من خوض شجار مع زميل له.

ونُقل المعلم إلى المستشفى في أعقاب تعرضه لذلك الاعتداء بالمدرسة يوم السابع من أكتوبر الجاري.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي التقطه أحد الطلاب داخل الفصل باستخدام هاتفه المحمول، المعتدي وهو ينهال بالضرب على المعلم ويوجه له لكمات متتالية في رأسه، في حين سقط المعلم أرضًا وحاول الدفاع عن نفسه، لكن دون جدوى؛ وبعد ذلك سارع عدد من المعلمين بالدخول إلى الفصل من أجل مساعدة زميلهم، وتمكنوا بالفعل من إبعاد ذلك الطالب عنه، وأطاحوا به أرضًا من أجل السيطرة عليه، خاصة وأنه بدا وكأن نوبة هياج قد انتابته.

وأفاد شهود العيان بأن الطالب كان يتشاجر مع أحد زملائه، وعندما حاول المعلم التدخل من أجل فض الشجار، اعتدى عليه الطالب بالضرب بهذا الشكل المروع، متسببًا له في إصابات بالرأس.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المعلم تلقى الرعاية اللازمة في المستشفى، وسُمح له بالخروج في نفس اليوم، وهو حاليًا يتعافى.


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