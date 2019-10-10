خبير عسكري سوري: ما يحدث في سوريا يتطلب تدخلا عربيا قويا.. فيديو

قال محمد كمال، الخبير العسكري السوري، إنه يجب أن يكون هناك تدخل عربي علي مستوى كبير لوقف ما يحدث في سوريا؛ لأننا أمام مرحلة جديدة تحدث لأول مرة منذ بداية الحرب علي سوريا وهي الاعتداء التركي علي سوريا.



وأضاف محمد كمال خلال مداخلة هاتفية لنشرة "تن الإخبارية" المذاع على قناة "تن" أن ما يجري في سوريا هو نتيجة اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا لإقامة حزام أمني اخواني علي الحدود السورية.



وأوضح الخبير العسكري السوري، أنه من خلال خطاب أردوغان في الأمم المتحدة صرح لأول مرة أن هناك حوالي 895000 تركماني من تركمان تركيا المهمشين يريد أن يسكنهم في منطقة شمال سوريا.



وتابع محمد كمال، أن هدف أردوغان من تسكين هؤلاء التركمان المهمشين في شمال سوريا هو تكوين جزء من هذا الحزام الأمني الذي يريد أردوغان إقامته علي الحدود السورية التركية بحجة أن هناك مجموعات إرهابية كردية تريد تهديد الأمن التركي.