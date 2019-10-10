Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير عسكري سوري: ما يحدث في سوريا يتطلب تدخلا عربيا قويا.. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:36 م
القصف التركي على
القصف التركي على سوريا
Advertisements
قسم التوك شو
قال محمد كمال، الخبير العسكري السوري، إنه يجب أن يكون هناك تدخل عربي علي مستوى كبير لوقف ما يحدث في سوريا؛ لأننا أمام مرحلة جديدة تحدث لأول مرة منذ بداية الحرب علي سوريا وهي الاعتداء التركي علي سوريا.

وأضاف محمد كمال خلال مداخلة هاتفية لنشرة "تن الإخبارية" المذاع على قناة "تن" أن ما يجري في سوريا هو نتيجة اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا لإقامة حزام أمني اخواني علي الحدود السورية.

وأوضح الخبير العسكري السوري، أنه من خلال خطاب أردوغان في الأمم المتحدة صرح لأول مرة أن هناك حوالي 895000 تركماني من تركمان تركيا المهمشين يريد أن يسكنهم في منطقة شمال سوريا.

وتابع محمد كمال، أن هدف أردوغان من تسكين هؤلاء التركمان المهمشين في شمال سوريا هو تكوين جزء من هذا الحزام الأمني الذي يريد أردوغان إقامته علي الحدود السورية التركية بحجة أن هناك مجموعات إرهابية كردية تريد تهديد الأمن التركي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إرهاب أردوغان في سوريا يتواصل.. آليات عسكرية تركية تدخل إلى إدلب

أردوغان يتخلى عن اللاجئين السوريين.. لسبب غريب

انتفاضة الآلاف من أكراد سوريا ضد العدوان التركي.. شاهد

مجازر وضحايا ومشردون من درع الفرات لـ نبع السلام.. لماذا يصر أردوغان على التدخل العسكري بشمال سوريا

إعادة استنساخ داعش.. صحف الإمارات تدين العدوان التركي على سوريا

ترشيحاتنا

عزاء طلعت زكريا.. محمد هنيدي ونجوم مسرح مصر يصلون إلى الحامدية الشاذلية

الزمالك يكتسح الأهلي بهدفين دون رد ويتصدر دوري الناشئين

ظاهرة نادرة تضرب جازان.. والسعودية تحذر

حقن قبل الجراحة.. تعرف على برنامج محمود الخطيب العلاجي

عجوز هتك عرض طالبة بمدينة نصر. والمحكمة تقرر حبسه عاما

ثمنه 33 ألف جنيه.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام بسيلفي هاتفها الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثمنه 33 ألف جنيه.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام بسيلفي هاتفها الجديد

بعيدا عن المظاهر.. شقيقتا كيم كارداشيان تنظفان شواطئ كاليفورنيا

أغربها النوم أمام التليفزيون.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب السرطان