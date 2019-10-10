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محافظات

محافظ كفر الشيخ يعتذر لـ أهالي البرلس .. اعرف السبب

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:43 م
الدكتور إسماعيل طه
الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إحالة الطبية " أ.ن " طبيبة امتياز بمستشفى برج البرلس المركزي للتحقيق.

وقال المحافظ، خلال بيان له، يأتي هذا الإجراء لقيام الطبيبة بنشر بعض الكلمات غير المسئولة وغير المنضبطة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" تجاه بعض المترددين على مستشفى برج البرلس المركزي.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على احترامه الشديد لأهالي برج البرلس البواسل، قائلًا " نفخر ونعتز بأهالينا في البرلس وغير مسموح لأي شخص كائن كان أن يُسيء لأحدهم فهم أصحاب الريادة وشركاء التنمية ورمز للوطنية وفخرًا لنا جميعًا.

وقدم المحافظ اعتذارًا شديدًا لما نشرته هذه الطبيبة من كلمات غير مسئولة، على حد البيان، وغير منضبطة، لافتا إلى ان تحسين المنظومة الطبية لأهالينا في برج البرلس من أول اهتماماتنا كما تقوم الدولة بجهود حثيثة لتقديم الرعاية الطبية المتميزة لأهالينا في كفر الشيخ.
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