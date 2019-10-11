استشاري يقدم روشتة لإصلاح العلاقات الزوجية والعلاج النفسي

قال الدكتور حسام عمارة استشارى الأمراض النفسية والعصبية بأكاديمية إن العلاج السلوكي يعتمد على نظرية التعلم وما انبثق عنها من أفكار ترى أن السلوك الإنساني شيء متعلم ويعتمد في استمراره على البيئة الاجتماعية للفرد، ومن ثم يمكن لكل منا أن يتعلم سلوكا جديدا، ويهدف العلاج السلوكي إلى تغيير سلوك معين غير مناسب، فالدليل على نجاح العلاج هو حدوث تغير في السلوك يمكن ملاحظته.



وأضاف عمارة أن علاج العلاقات الزوجية هو نوع من العلاج النفسي ويساعد الأزواج على التعرف علي النزاعات والصراعات الزوجيه والعمل علي حلها لتحسين علاقاتهم، وذلك من خلال تقديم مداخل علاجية نفسية، تمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة حول إعادة العلاقة الخاصة أو اتخاذ قرارات خاصة أخرى ،عادة يشمل علاج الأزواج كل من الشريكين على حد سواء، ولكن في بعض الأحيان قد يختار شريك واحد العمل مع المعالج وحده.



وأوضح أن العديد من الأزواج يخافوا من التحرك في اتجاه العلاج النفسي إما خوفًا من عيون الآخرين أو لأنهم يأملون في تحسن الوضع بينهما. بيدا أنه من الضروري التوجه نحو الاستشارة الطبية النفسية قبل أن تحدث القطيعة النهائية، ويجد الزوجان نفسيهما في طريق مسدود وقبل أن يصبح الطلاق النتيجة الوحيدة الممكنة.



وأشار استشاري الأمراض النفسية إلى أن العلاقة بين الرجل والمرأة تتميز بنوع من التعقيد، خاصة في حالة بعض الزيجات، وبذلك يصبح العلاج النفسي ضرورة حيث يكون فيها المعالج النفسي وسيطا، والذي تكون نظرة من خارج العلاقة على المواقف بين الزوجين، تساعد في استعادة إمكانية الحوار بين الطرفين.