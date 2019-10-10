نائب رئيس روس اتوم: شركتنا الوحيدة في العالم القادرة على تشغيل محطة نووية كل عام

قال الدكتور جربجوري سوسينن، نائب رئيس شركة "روس اتوم" للطاقة النووية، إنهم الشركة الوحيدة في العالم التي تستطيع تشغيل محطة نووية كل عام، لافتا إلى أنهم قاموا بتشغل 3 محطات نووية خلال العام الماضي فقط.



وأشار "سوسينن" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، إلي أنهم كانوا الشركة الوحيدة المتقدمة لعمل المفاعل في مصر بإمكانيات الـ"3 PLUS"، والتي تعد من أحدث الإمكانيات الحديثة لإنشاء محطات الطاقة النووية، كما انهم الشركة الوحيدة التي تقوم على إنشاء المحطات من الجيل الرابع.



وتابع نائب رئيس شركة "روس اتوم" للطاقة النووية، أنهم في روسيا قائمون علي محطة نووية من الجيل الرابع، والتي تعد تكنولوجيا كبري حديثة للغاية في مجال الطاقة.