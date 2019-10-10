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مرأة

كاوبوي ستايل.. بوسي شلبي بكلمات مؤثرة لـ محمود عبد العزيز في مهرجان الإسكندرية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:40 م
آية التيجي
نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وذلك بإطلالة كاوبوي ستايل، وهو ما أبرز من أنوثتها، ورشاقتها، وقد ظهرت في الصورة وهي تنظر إلى صورة زوجها الراحل الفنان محمود عبد العزيز، وكانت نظراتها تملؤها الحنين إلى زوجها، وذلك خلال تواجدها في مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط.

وعلقت بوسي شلبي على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: في كل مكان في بلدك صورك عشقت الاسكندريه الاسكندريه عشقتك وحشتيني.

وارتدت بوسي شلبي بنطال جينز، وببعض الشراشيب من الجانبين، مع ارتداء بلوزة باللون الأسود، وباكمام طويلة، وقد اختارت قبعة المخصصة لـ كاوبوي ستايل، وهو ما ابرز من اناقتها.

وقامت بوسي شلبي بلم شعرها إلى الوراء، وعلى طريقة ذيل حصان، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة، من المكياج، حيث إنها أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت بوسي شلبي إطلالتها بارتداء نظارة شمسية باللون الأسود، مع اختيار قلادة باللون الذهبي، مع حقيبة سوداء باللون الأسود.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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