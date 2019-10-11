بنسبة 5.6%.. المالية: مصر أحد أفضل الاقتصاديات نموا بالأسواق الناشئة.. برلمانيون: تسليط الضوء على ملف الصناعة ضرورة.. والحكومة مطالبة بالتركيز على دعم المواطن بشكل مباشر

برلماني يطالب الحكومة بتخفيض أسعار الكهرباء والغاز لهذه النسبة

لتوفير فرص عمل.. برلماني يطالب الحكومة بافتتاح مصانع جديدة



قال وزير المالية إن نسبة نمو الاقتصاد المصري بلغت 6ر5% في 2018 /2019، مما يجعله واحدا من أفضل الاقتصاديات نموا في الأسواق الناشئة.



وأضاف الوزير، خلال مؤتمر يورومني مصر الذي عقد اليوم، أن مصر تتجه حاليا نحو محفظة نمو تتمتع بالانتعاش والتوازن، حيث أصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو.



وأشار إلى أن معدلات النمو المرتفعة تتسم بمشاركة متنوعة ومساهمات عدد من القطاعات الرئيسية تشمل التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.



وأوضح أن زيادة معدلات النمو أدى إلى خلق المزيد من الوظائف، ما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل إلى 7.5٪ في يونيو 2019، بعد أن كان أعلى من 13٪ قبل بضع سنوات.



ولفت إلى أن صافي الاحتياطي الأجنبي بلغ 45 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي، حيث يغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات.

وقال إن عجز الموازنة وصل إلى 8.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي منخفضا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 16.5٪ في عام 2013 /2014، متوقعا أن يستمر العجز الإجمالي نحو الانخفاض، مسجلا 7.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2019/ 2020 و6.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2020/ 2021، مرجعا ذلك على خلفية جهود أقوى لإعادة تحديد أولويات الإنفاق وتحسين تعبئة الإيرادات من خلال توسيع قاعدة الضرائب وتعزيز كفاءة تحصيل الضرائب.



وأشار إلى انخفاض حجم الدين إلى 90.2٪ في يونيو 2019 مقارنة بـ107 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 /2017، متوقعا أن يصل إلى 83 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2020 لتصل إلى 77.5 ٪ في يونيو 2022.



وأوضح أن إستراتيجية الدين متوسطة الأجل تهدف إلى وضع الدين على مسار مستدام مع مد فترة استحقاق الدين وتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين.



وأشار إلى تنويع مصادر التمويل الحكومية بين المحلي والخارجي لتوسيع الطلب وتقليل عبء خدمة الدين في وقت واحد.



وأكد وزير المالية أن مواصلة تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة في تحقيق نمو بقيادة القطاع الخاص ونمو مستدام وشامل، وخلق فرص العمل، والانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، تأتي من خلال مواصلة العمل الدؤوب لدعم انتعاش قوي ومستدام في الاستثمارات الخاصة لخلق فرص عمل كافية.



وأشار إلى تعزيز التنمية البشرية والقدرات من خلال التمويل المباشر لبرامج إصلاح التعليم الهادفة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلا عن زيادة مخصصات الميزانية لبرامج الحماية الاجتماعية المستهدفة لدعم العدالة الاجتماعية، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين والدوليين.



ونوه إلى الاستمرار في فتح قطاعات جديدة للاستثمارات الخاصة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والسكك الحديدية والنقل.



وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتأمين أسس صلبة لقطاع خاص تنافسي وديناميكي، مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الداخلي الطموح والشامل الذي تم الانتهاء منه يونيو الماضي.



وبدوره، طالب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بتخفيض سعر الكهرباء والغاز 10%، حتى يشعر المواطن بالتحسن الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.



وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المواطن المصري تحمل فاتورة البناء والبقاء والإصلاحات التي تمت في الدولة خلال الفترة الماضية ولابد أن تقدم الحكومة له الدعم والعون حتي يستطيع أن يعيش حياة كريمة.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن هذا الطلب كان خلال الجلسة العامة التي عقدها البرلمان لبيان كسب حساب الحكومة وتقييم أدائها، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تحسنت بالفعل خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة من القيادة السياسية ولكن لابد أن ينعكس ذلك على المواطن البسيط.



وفي المقابل طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الاهتمام بالملف الصناعي لتوفير فرص عمل دائمة للشباب وزيادة تنمية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن المشروعات التي قامت بها الحكومة في بناء المدن الجديدة مؤقتة و يجب التركيز على افتتاح مصانع جديدة يوفر فرص عمل جديدة للشباب.



وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المواطن المصري تحمل كثيرًا فاتورة الإصلاحات الاقتصادية ولابد من الاهتمام به ودعمه بقوة حتى يستطيع أن يعيش حياة كريمة، لافتًا إلى أن الاستدامة ليست في بناء المدن وغيرها ولكن الاستدامة في توفير فرص عمل في مجال الصناعات المختلفة.



وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، الحكومة بالالتزام بقرار الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدني للأجور، وأضافت المبالغ المتأخرة بأثر رجعي لجميع الموظفين منذ بداية قرار الرئيس .