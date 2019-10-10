Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

"روس اتوم" للطاقة النووية: إجراءات الأمان هي أساس الشراكة مع مصر لإنشاء المفاعل

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:57 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
خالد محيي الدين
قال الدكتور جربجوري سوسينن، نائب رئيس شركة "روس اتوم" للطاقة النووية، إنهم يعملون بشكل دائم على تطوير المحطات النووية وإنشائها، لافتا إلي أنهم قاموا بإنشاء محطة من الجيل الرابع، والتي تم إنشاؤها في روسيا فقط.

وأشار "سوسينن" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أن تلك المحطات المتطورة ليست اقتصادية ومطلوبة في العالم، ما يجعلها منحصورة داخل الأراضي الروسية فقط.

ونوه، إلى أن إجراءات الأمان الخاصة بهم هي الأعلى في العالم، كان مفتاح شراكتهم مع الدولة المصرية لإنشاء المفاعل النووي، لافتا إلي أن المفاعل مبني على تكنولوجيا الـ"3Plus"، والتي تعد الأعلى عالميا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روس آتوم: مفاعل الضبعة المصري الأكثر أمنا في العالم

انعقاد المنتدى الدولي الثاني لموردي الصناعات النووية.. الكهرباء: القيادة السياسية لمصر وروسيا مهتمتان بمشروع الضبعة.. المنتدى يعكس شفافية القاهرة ومصداقيتها تجاه الطاقة النووية

ترشيحاتنا

لطيفة تعلن تفاصيل دفن المخرج شوقي الماجري

اشترى آيفون جديد بـ 1650 جنيها.. تعرف على السر

حكم الصلاة في ملابس خفيفة .. الإفتاء توضح.. فيديو

بسبب مباراة جينراسيون فوت.. اتحاد الكرة يؤجل مواجهتين للزمالك في الدوري

اخبار الرياضة.. قرار مفاجئ لـ حسام البدري.. مرتضى منصور يهاجم أصالة.. تأجيل مواجهتين للزمالك في الدوري

لهذا السبب.. ميتشو يصعد لاعب وسط 2001

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثمنه 33 ألف جنيه.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام بسيلفي هاتفها الجديد

بعيدا عن المظاهر.. شقيقتا كيم كارداشيان تنظفان شواطئ كاليفورنيا

أغربها النوم أمام التليفزيون.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب السرطان