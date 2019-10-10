"روس اتوم" للطاقة النووية: إجراءات الأمان هي أساس الشراكة مع مصر لإنشاء المفاعل

قال الدكتور جربجوري سوسينن، نائب رئيس شركة "روس اتوم" للطاقة النووية، إنهم يعملون بشكل دائم على تطوير المحطات النووية وإنشائها، لافتا إلي أنهم قاموا بإنشاء محطة من الجيل الرابع، والتي تم إنشاؤها في روسيا فقط.



وأشار "سوسينن" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أن تلك المحطات المتطورة ليست اقتصادية ومطلوبة في العالم، ما يجعلها منحصورة داخل الأراضي الروسية فقط.



ونوه، إلى أن إجراءات الأمان الخاصة بهم هي الأعلى في العالم، كان مفتاح شراكتهم مع الدولة المصرية لإنشاء المفاعل النووي، لافتا إلي أن المفاعل مبني على تكنولوجيا الـ"3Plus"، والتي تعد الأعلى عالميا.