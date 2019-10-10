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رياضة

يوم للتاريخ.. إيران تكتسح كمبوديا 14-0 في حضور السيدات بعد غياب 40 عاما.. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:52 م
حضور السيدات فى مباراة
حضور السيدات فى مباراة ايران
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محمد رشاد
فاز منتخب إيران على ضيفه كمبوديا بنتيجة 14-0 على استاد آزادي، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور الأول لتصفيات كأس العالم بقارة آسيا.

ساردار أزمون سجل ثلاثة أهداف لإيران، فيما سجل كريم أناساريفارد أربعة أهداف. مهدي طارمي سجل هدفين ومثله محمد محبي، واكتفى كل من أحمد نور الله وحسين كانعازيندجان ومهدراد محمدي بهدف لكل منهم.

الفوز ليس الأكبر في تاريخ منتخب إيران. فقد سبق لهم الفوز من قبل على جوام بنتيجة 19-0 عام 2000، وهي النتيجة الأكبر في تاريخ منتخب إيران.

المباراة كانت تاريخية، ليس بسبب نتيجتها الكبيرة، وإنما للسماح بحضور السيدات الإيرانيات في المدرجات لأول مرة منذ 40 عاما.

السلطات الإيرانية خصصت 3،500 مقعد في المدرجات للسيدات من أصل 78،000 مقعد، بنسبة 5% من سعة الملعب. وقد بيعت تذاكر السيدات كلها خلال ساعات من طرحها للسوق.

الأمن الإيراني خصص مداخل خاصة للسيدات إلى الملعب، بجانب دورات مياه ومدرجات منفصلة بطبيعة الحال.
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