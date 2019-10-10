تقوم بدور البلطجى.. مساعد وزير الخارجية الأسبق: الغزو التركي على سوريا له تداعيات سلبية

قال اللواء محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق إن الغزو العسكري من جانب تركيا لسوريا انتهاك للقانون الدولي والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة وسيادة أراضي دولة عربية شقيقة وعضو في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.



وأكد محمد عبد الحكم خلال مداخلة هاتفية لـ "إكسترا نيوز" أن هذا الغزو سيكون له تداعيات سلبية منها محاربة داعش في سوريا، لافتًا إلى أن هذا الغزو سيؤدي إلى حالة من عدم الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلي أن تركيا تقوم بدور"البلطجى" في المنطقة، متمنيًا ان تكون الردود الفعلية الدولية على مستوى الحدث بدلًا من الإدانة و الشك من جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واتخاذ موقف حاسم اتجاه تركيا لوقف هذا العدوان .



وأوضح أن زيارة ملك الأردن لمصر يأتي في إطار البحث في التداعيات السلبية للغزو العسكري التركي لسوريا العربية الشقيقة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي حذر من التداعيات السلبية و الغزو العسكري لسوريا و التأثير الأمني والاستقرار في المنطقة خلال الاجتماع مع رئيس وزراء اليونان وقبرص ضمن فعاليات القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية.

