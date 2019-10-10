ضحية الغدر بالمنوفية.. محمود قتل على يد 3 شباب بسبب فتاة.. القصة كاملة

دفع حياته ثمنا للشهامة والرجولة.. محمود ضحية الغدر بمركز تلا بمحافظة المنوفية الشاب الذي راح ضحية تهور 3 شباب قرروا الانتقام منه بمطواة لمعاتبته لأحدهم على معاكسة فتاة بعرض الشارع ومحاولة التعدى عليها بالضرب إلا أنهم لقنوه درسا قاسيا أودى بحياته، وتركوه سائلا في دمه وفروا هاربين حتي تم ضبطهم من قوات الشرطة معترفين بجريمتهم بقتل الشاب طالب الصف الثاني الثانوى والمعروف عنه حسن الخلق وانتمائه لأسرة حسنة السمعة بين أبناء مركز تلا.



بدأت واقعة ضحية الغدر بتلا عندما تعرض أحد الشباب ويدعى محمد راجح 18 سنة لإحدى الفتيات في شوارع تلا محاولا ضربها والتقاط الهاتف منها وسط وابل من الشتائم؛ ليتدخل محمود ابن الصف الثاني الثانوى ضحية الغدر مدافعا عن الفتاة طالبا من الشاب الآخر بالابتعاد عنها لأنه ليس من الرجولة التعدى على فتاة ونشبت بينهم مشادة وانصرفا بعدها، كتب ضحية الغدر محمود البنا على حسابه بالفيس بوك بوست يوضح فيه أنه ليس من الرجولة الاعتداء على فتاة ، لتثير غضب القاتل الذي قرر الانتقام من محمود طالب الثانوية العامة.



وبعد أيام اصطحب القاتل اثنين من اصدقائه ليطارد محمود ضحية الغدر في أحد شوارع المدينة حاملا مطواة معاتبا له على تدخله فحاول ضحية الغدر محمود البنا الهرب منه إلا أنه طارده هو وأصدقائه مسددين له عدة طعنات بالفخذ الأيسر فسالت دماؤه على الأرض وفروا هاربين حيث لفظ محمود البنا ضحية الغدر أنفاسه الأخيرة بسبب النزيف الشديد حتى وصل إلي المستشفي جثة هامدة وسط حزن الجميع.



رصدت كاميرات المراقبة واقعة تعدى الشباب علي ضحية الغدر محمود البنا فيما ألقت قوات الأمن القبض على أحدهم فور حدوث الواقعة بينما فر اثنين آخرين هاربين محاولين الاختباء خوفا من المحاكمة إلا أن قوات الأمن تمكنت من القبض عليهم عقب ساعات من جريمة القتل، وهم مصطفى محمد مصطفى 17 سنة طالب ومحمد أشرف 18 سنة طالب وإسلام عاطف 17 سنة طالب وبحوزتهم أداة الجريمة المستخدمة " مطواة" .



حالة من الحزن انتابت أهالي مركز ومدينة تلا حزنا علي ضحية الغدر محمود البنا الابن الأكبر لوالده والمعروف عنه حسن الخلق والطيبة والشهامة والتربية الحسنة حيث احتشد الآلاف من الأهالى لتشييع جثمان ضحية الغدر عقب صلاة العصر من مسجد اللمعي بالمدينة وسط هتافات " لا إله إلا الله "، مطالبين بسرعة معاقبة الجناة واحالتهم للقضاء العادل والقصاص منهم.



فيما قررت نيابة تلا حبس المتهمين الثلاث 4 أيام علي ذمة التحقيقات عقب اعترافهم بالقتل بسبب مشادة كلامية بينهم.

