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توك شو

الشركة الروسية المنفذة لـ مفاعل الضبعة تكشف موعد تشغيل المحطة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:37 م
أرشيفية
أرشيفية
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خالد محيي الدين
قال الدكتور جريجوري سوسينن، نائب رئيس شركة "روس اتوم" للطاقة النووية، إن العقود الخاصة بـ مفاعل الضبعة النووي القائمين عليه سيتم تشغيله في عام 2026، ليتم بعدها بعام التشغيل المدني والفعلي للمفاعل خلال 2027.

ونوه، "سوسينن" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدى البلد"، إلي أن عام 2026 سوف يتم بدء المرحلة الأولي للمفاعل والتي تسمى بالتفاعلات الفيزيائية، ليتم تشغيل الجزئية الحرة داخل المفاعل.

وأضاف، أن ذلك العام سيشهد مجموعة كبيرة من الاختبارات للتأكد من كفاءة المحطة وجاهزيتها للتشغيل النووي.
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