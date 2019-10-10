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رياضة

الاجتماع الفني والحكام لبطولة العالم الشاطئية للتايكوندو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:51 م
الاجتماع الفني والحكام
الاجتماع الفني والحكام لبطولة العالم الشاطئية للتايكوندو
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محمد رشاد
أقيم اليوم الخميس اجتماع الحكام والاجتماع الفني لبطولة العالم الشاطئية للتايكوندو التي ستنطلق غدًا الجمعة ١١ أكتوبر وتستمر حتى ١٣ أكتوبر على شاطئ لابيازا La Piazza بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، التي ينظمها الاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي.

وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة كافة الأمور التحكيمية والفنية المتعلقة بالبطولة. كما تم إجراء القرعة الخاصة بالبطولة.

وحضر الاجتماع كل من: اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي ورئيس الاتحاد الأفريقي، وايدي ايساكا النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العالمي، ومصطفى مترزق، نائب رئيس لجنة حكام البومسا بالاتحاد العالمي، وعزة الفولي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد العربي ومديرة الرخص الدولية بالاتحاد العالمي، ووليد جودة عضو لجنة الVIP بالبطولة وعضو لجنة التعليم بالاتحاد العالمي.

وتنطلق البطولة غدًا بمشاركة 76 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 دولة. إضافة إلى كوريا الجنوبية التي تشارك بفريق للعروض مكون من 15 لاعبا ولاعبة.

وتشهد البطولة مسابقات البومسا بأنواعها ومسابقات الفري ستايل ومسابقات كسير الخشب ومسابقات كسر الخشب الاستعراضية.
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