إصابة طلبة فلسطينيين بالاختناق بقنابل غاز الاحتلال الإسرائيلي في رام الله

أصيب عدد من طلبة مدرسة ثانوية بشمال غرب رام الله، ومواطنون بالاختناق، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم /الخميس/ قنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم، أثناء تواجدهم ضمن مشروع ترفيهي ينفذ بالتعاون مع إحدى المؤسسات.



وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مدرسة القرية، وأطلقت قنابل الغاز، تجاه الطلبة المتواجدين في ساحتها للمشاركة بمشروع خاص بالأطفال؛ ما أدى لإصابة عدد منهم ومعلمين وعاملين في المؤسسة بالاختناق.. مشيرة إلى أن قوات الاحتلال احتجزت الطفل رامز محمد التميمي (13 عاما) لفترة قصيرة.



في سياق آخر، سرق مستوطنون، ثمار الزيتون من أراضي المواطنين في قرية "بورين" جنوب محافظة نابلس شمال الغربية.



وقالت المصادر إن مستوطنين سرقوا ثمار الزيتون في منطقة "خلة قطة" من أراض تعود للمواطن إبراهيم علي عيد من قرية بورين.