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رياضة

بعد ثبوت تعاطي المنشطات.. طلب إحاطة للتحقيق في قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:25 م
فرج عامر
فرج عامر
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حسام الحارتي
علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على قرار مسئولي الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بحرمان المنتخب الوطني من المشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 27 سبتمبر في تايلاند.

ونشر فرج عامر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، قرارا يتضمن طلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي حيث جاء القرار كالآتي: طلب إحاطة حول التقصير في الرقابة على تعاطي لاعبي المنتخب للمنشطات موجه لرئيس مجلس الوزراء وزير الرياضة بشأن تقصير في الرقابة على تعاطي لاعبي المنتخب للمنشطات.

وقال: إن مسئولي الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، قرروا حرمان المنتخب الوطني من المشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 27 سبتمبر بتايلاند.

وأبلغ مسئولو الاتحاد المصري لاعبي المنتخب رسميا بعدم المشاركة في البطولة العالمية، بناءً على قرار الاتحاد الدولي.

وجاء قرار الاتحاد الدولي للعبة بسبب ثبوت إيجابية أكثر من عينة للمنشطات تم أخذها من اللاعبين المصريين خلال الفترة الماضية، وتأخر الاتحاد المصري عن سداد الغرامات المالية التي أقرها الاتحاد الدولي للعبة.

الأزمة تعود إلى بطولة أفريقيا للناشئين التي أقيمت في شهر ديسمبر 2016 في مصر، ووأجرت الوكالة المصرية للمنشطات تحليلًا أثبت تعاطي 7 رباعين ناشئين من بينهم فتاتان للمنشطات، وهو ما تم الإعلان عنه في شهر يونيو 2017، وتم فتح تحقيق موسع لدى لجنة المنشطات بالاتحاد الدولي للتأكد من حقيقة الأمر، مما يعكس وجود ضعف شديد في الرقابة على تعاطي المنشطات في المنتخبات وتقاعس دور الاتحادات والأجهزة المعنية بذلك، بما يتطلب توضيح وتقديم المسئولين عن ذلك والمقصرين للمحاسبة.

وأدى هذا الأمر، إلى ضرر صورة مصر دوليا بشكل لا يجب أن يكون معه تهاون. أرجو إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الرياضة لبحث ما يلزم بشأنه.
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