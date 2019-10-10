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حوادث

إصابة مسنة بـ خرطوش طائش أثناء مشاهدة فرح بالدقهلية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:45 م
اسعاف
اسعاف
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همت الحسينى
أصيبت مسنة بطلق خرطوش بعينها اليسرى اثناء مشاهدتها عرس من شرفة المنزل بالمنزلة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم المنزلة بإصابة فتحية .م.ا٧٠ عاما بطلق خرطوش بعينها اليسرى وتم نقلها لمستشفى المنزلة.

وبسؤال زوج ابنتها أفاد أنها كانت تشاهد عرسا أمام منزلها أثناء وقوفها بشرفة المنزل وأصيبت بطلق خرطوش فى عينها اليسرى.

تم ضبط المتهم ويدعى كريم.م .م ٢٠ عاما نجار وبمواجهته أكد أنه أطلق الخرطوش احتفالا بالعرس ولم يقصد إصابتها وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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