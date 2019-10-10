في عيد ميلاد شيرين.. تعرف على قصة عمل لم يعرض لها

عمال المميزة و ابرزهم مسرحية "المتزوجون" بمشاركة الفنان سمير غانم تم عرضها في عام 1979 وفيلم "بخيت وعديله" مع الفنان عادل امام تم عرضه في عام 1995 وبلغت ايرداته اكثر من 15 الف جنيه مصري.



يذكر ان اخر اعمال الفنانة شيرين مسلسل "لعنة كارما" تم عرضه في رمضان 2018.

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة شيرين التي اطلق عليها المصريون "عديلة" بسبب مشاركتها في سلسلة افلام "بخيت وعديلة" بمشاركة الفنان عادل امام، اضافة الي مجموعة اعمال اخرى امتعت بها الجمهور من خلال هذا التقرير تعرف علي تجربتها الاولي في مشوارها الفني التي لم يتم عرضها.ولدت شيرين 10 اكتوبر عام 1954 وتخرجت من كلية "الحقوق" وتخرجت ايضا من المعهد العالي للباليه وبدأت مشوارها الفني في اوائل الثمانينات وكسبت شهرة كبير بعد مشاركتها في مسلسل "عيون" تم عرضه عام 1980.في لقاء تلفزيوني للفنانة شيرين تحدثت عن اولي تجربها في التمثيل وهي مشاركتها في مسلسل "عماد في الادغال" لكن تم تصوير 30 حلقة فقط من اصل 365 حلقة ولم يكتمل المشروع بسبب مشاكل من "الانتاج" وقالت شرين اثناء اللقاء: "انا مضيت اربع عقود مع المخرج محمد سالم ولم يتحقق ولا عقد منهم بسبب الانتاج والمسلسل اتصور منه 30 حلقه من اصل 360 حلقة والحلقات التي تم تصويرها لم يتم عرضهم".أبرز الأعمالقدمت شيرين الكثير من الأ