كاف يكشف موقف جينيراسيون فوت النهائي من خوض مباراة الزمالك

كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موقف فريق جينيراسيون فوت السنغالى من خوض مباراة نادي الزمالك بعد قرار إعادتها فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا يوم 24 أكتوبر الجاري.



قال شطة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": فريق جينيراسيون سوف يحضر إلى القاهرة فى الموعد المحدد سالف الذكر من قبل الكاف لخوض مباراة الإياب أمام نادي الزمالك.



لفت إلى أن احتمالات عدم حضور الفريق السنغالي إلى القاهرة وخوض اللقاء أمام نادي الزمالك ضعيفة للغاية فى ظل علم الاتحاد السنغالي لكرة القدم برئاسة سينجورا بالعقوبات الصارمة فى لوائح الكاف حال رفض القرار والتصعيد دوليا أمام المحكمة الرياضية.



وقرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي التى كان مقررا إقامتها الأحد قبل الماضى فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.



وشهدت الساعات القليلة الماضية حضور فاطمة سامورا ممثلة الاتحاد الدولى من أجل حضور اجتماع المكتب التنفيذى للكاف من أجل التصديق على قرار لجنة المسابقات والتى قررت إعادة المباراة.



وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 28 سبتمبر على ملعب بتروسبورت قبل أن يتم نقلها إلى ملعب برج العرب وتأجيلها ليوم 29 سبتمبر وهو ما لم يقبله النادي السنغالي الذي رفض التوجه لملعب المباراة والانسحاب.

